Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo Mostra i pugni nei confronti di arcelormittal che ha notificato al volontà di ritirarsi dalle Silva Conte oggi incontra i vertici dell’azienda e chiarisce stato stipulato un contratto e saremo in simili sul rispetto degli impegni torniamo a Roma sparatoria nel bar tabacchi caffè europeo di Roma Est durante una rapina uno dei due banditi Ennio Proietti 69 anni è morto mentre l’altro Enrico Antonella di 58 anni è stato fermato dalla polizia è rimasto ferito invece il titolare del negozio tutto è successo poco dopo le 19 di lunedì sera in zona Cinecittà in via Antonio Ciamarra anticipiamo la pagina sportiva situazione complicata in casa Napoli dopo l’uno in Champions League contro gli austriaci del Salisburgo al termine del match e i giocatori azzurri hanno lasciato lo stadio con i propri mezzi senza recarsi a Castelvolturno doveva previsto il ritiro in postapresidente De Laurentiis secondo quanto riportato dalle agenzie ci sarebbe stato un acceso scambio di vedute nello spogliatoio tra i senatori del club che avrebbero poi deciso di non proseguire il ritiro deciso dalla a Castelvolturno Sì invece presentato Carlo Ancelotti con il su WhatsApp andiamo all’estero cambiamo decisamente argomento Elisabetta avrebbe deciso di rinunciare a tutti i capi realizzati lo spogliamento di animali e di indossare solo modelli sintetici ed ecologici e regina Elisabetta seconda ha detto Basta alle felice a rivelarlo in un libro che sta per uscire Angela Kelly assistente Vito Nesta per la struttura sua confidente informale la svolta animalista della sovrana novantatreenne sarebbe arrivata alcuni mesi fa torniamo in Italia è cominciato alle 6 di questa mattina lo sciopero di 48 ore dei benzinai indetto dalla file Confesercenti fegica Cisl e figisc anisa Confcommercio che la chiusura degli impianti stradali autostradali i genitori protestano contro i nuovi adempimenti ritirofonti di onerosità quella fatturazione elettronica i registratori di cassa telematici e l’introduzione di documenti di trasporto lo sciopero terminerà alle ore 6 di venerdì 8 novembre E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa