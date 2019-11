Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli è in corso davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico arcelormittal ex Ilva di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso Dal Consiglio di fabbrica permanente di Tim wilmot dopo l’annunciato disimpegno della multinazionale franco-indiana si attendono sviluppi dall’incontro tra governo e azienda previsto oggi convocato dal Presidente del Consiglio Conte oggi secondo quanto comunicato ieri pomeriggio dalla di Lucia Morselli Nel confronto con le organizzazioni sindacali alla fiera la procedura ex articolo 47 di retrocessione dei rami d’azienda con la restituzione degli impianti e dei Lavoratori ad Ilva in amministrazionerisultati ancora non ufficiali saranno confermati Donald Trump sarà destinato a perdere due lezioni e tre nel super Tuesday di ieri che rappresenta per lui Una primo terza in vista del voto per la casa bianca sullo sfondo dell’indagine l’impeachment in Kentucky perché il risultato tra i due contendenti si è troppo ravvicinato per dichiarare talmente il vincitore il candidato da Emma ha rivendicato il successo contro il governatore repubblicano o la capitale indiana oggi si respira e rivede il sole grazie al vento che da ieri sera ha fatto scendere la concentrazione media di PM 2,5 calcolata dai 38 punti di osservazione che monitorano lo smog nelle varie aree della città 250 mentre domenica si era registrata una punta di 60 In alcune zone addirittura oltre 900 le scuole sono state riaperte nel traffico a targhe alterne continua il risovigore fino al 15 Goji come emerso già nei giorni scorsi tornano in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare tutti gli indagati e 101 nella maxi-inchiesta della dda Milano su un presunto sistema di tangenti spartizione di appalti e nomine in Lombardia In particolare quelli indagati che erano ancora agli arresti domiciliari in carcere come l’ex coordinatore di Forza Italia Varese Gioacchino Caianiello lex consigliere comunale azzurro non si è candidato alle europee Pietro Tatarella e Mauro tolbar ritenuto uno dei collettori di mazzette dal Barolo al grana padano sono 26 le dop e IGP italiane che saranno tutelate in Cina secondo l’accordo siglato dall’Unione Europea che prevede il mutuo riconoscimento di 100 per indicazione geografica la lista finale di vini formaggi e salumi è stata pubblicata dalla Commissione Europea ed è tutto Grazie dell’attenzione e vi diamo appuntamentoprossime news

