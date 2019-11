Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli qualche giorno prima che la sezione specializzata impresa del tribunale di Milano assegna un giudice con fissazione poi della data di udienza la causa intentata con un atto di citazione da atto che chiede di recedere dal contratto d’affitto della ex Ilva di Taranto in media da quando si è saputo ci vogliono una decina di giorni per iscrivere la causa e trasmetterla alla sezione che poi la segna ad un giudice nuovo rogo nella notte nella caffetteria libreria la pecora elettrica Roma luogo dichiaratamente antifascista il locale distrutto dalle fiamme da un incendio la notte del 25 Aprile avrebbe dovuto riaprire domani sul posto Carabinieri della compagnia Casilina e Vigili del Fuoco da chiarire le cause dell’incendio non si esclude la pizzaTolosa il leader PD Nicola Zingaretti e riunito stamattina quando ti prende i ministri Gemma ai capigruppo sulla manovra dalla riunione spiegano fonti presenti all’incontro e mezza esasperazione per i continui interventi di Renzi Di Maio a forza di tirare la corda si spezza e L’analisi dei partecipanti al vertice un cristiano deve costruire Ponti anche con chi non credo a una Fede diversa lo ha detto Papa nell’udienza generale Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo ha detto il papà di insegnarci a costruire Ponti con la cultura con chi non crede o con Kik a un credo diverso dal nostro sempre costruire sempre la mano tesa niente aggressione aggiunge Papa Francesco una scossa di terremoto magnitudo 5.4 colpito il sud dell’Iran e l’epicentro è stato registrato a circa 120 km a ovest della città Portuale di bandaraba a una profondità di 10 chilometri lo riferisce la TV di Stato di Teheran a che non dà notizia al momento di vittima danni significativi l’iran ha attraversato importantiè considerato a forte rischio sismico è tutto Grazie dell’attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa