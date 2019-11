Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Catherine Deneuve è stata ricoverata Parigi dopo un malore Nella notte tra ieri e oggi e quanto rivela le parisien articolo del giornale l’attrice 76 anni sarebbe in condizioni gravi da non sottovalutare e necessita di esami e poi conditi fonti a lei vicino eccitate da via San TV parlano di una botta di stanchezza dovuta all’agenda molto la polizia messicana arrestata una persona sospettata di essere coinvolta nell’ attacco contro un gruppo di mormoni in cui sono morte 9 persone tra cui tre bambini lo riporto la CNN online che città alle autorità del paese non si conosce l’identità della persona arrestata ma l’Agenzia ministeriale per le indagini penali a Mik ha reso noto che al momento della cattura l’individuo aveva coselegati imbavagliati nelle colline nello stato di sonora all’ ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna di Torino c’è un bimbo di 4 mesi affetto da una gravissima al momento curabile patologia della pelle la ipnosi Arlecchino abbandonato dai genitori dopo la nascita il piccolo come si legge oggi sul quotidiano La Stampa è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che per quel tipo di malattia congenita è quasi sempre fatale già nei primi giorni di vita è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Sant’Anna dove infermiere se ne prendono cura ma l’ospedale sta cercando una struttura che possa prendersi carico del neonato che necessita di assistenza continua quando avrà superato i sei mesi di vita il direttore generale di una società municipalizzata del comune di Castellanza Varese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e peculato in esecuzione di ordinanzacustodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP di Busto Arsizio Varese strade chiuse quella di aver caricato sui processi mentali i lavori di ristrutturazione di casa di tua figlia indagati per concorso in peculato anche una farmacista di Castellanza e un imprenditore di Legnano Poi migliorando il carabiniere rimasto ferito nello scoppio della cascina di quargnento Alessandria dove sono morti Tre Vigili del Fuoco Matteo per saldo 46 anni Marco Trip 38 e Antonio Candido 32 Roberto borlengo 31 anni sarà operato venerdì all’ospedale di Asti sono stato svegliato verso le 3 di notte dei carabinieri che sono venuti a suonare alla mia porta per chiedermi di seguirli e racconta il padre Marco borlengo mio figlio che in servizio alla stazione di Solero è stato sbalzato dall’esplosione ricoperto di macerie oggi sta meglio ha riportato ferite al viso e alla gamba ieri Roberto era distrutto aggiungere non per il dolore provato ma ha perso la vita ed è tutto per orala redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

