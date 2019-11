Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la società del Hellas Verona rendere distanze dagli ultimi episodi di razzismo contro il calciatore del Brescia Mario Balotelli nell’occhio del Ciclone Luca Castellini ultras della squadra gialloblù che è stato bandito dallo stadio fino al 2030 una misura interdittiva a seguito delle dichiarazioni di Castellini che aveva definito Balotelli non completamento italiano Alberona parla di espressioni gravemente contrarie ai Principi etici che hai valori del nostro Alessandrino s’indaga sulle esplosione avvenuta nella notte in una palazzina a quargnento un’esplosione che ha causato l’uccisione di 3 Vigili del Fuoco AntoninoMarco tricker’s e Matteo Gastaldo i contorni sono piuttosto Foschi tutto ci fa sembrare che l’esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata queste le parole del procuratore Alessandria Enrico Cerri dopo il sopralluogo sul posto tra le macerie sono stati trovati i fili elettrici ed una scatoletta forse il timer che avrebbe potuto innescare l’esplosione secondo gli inquirenti comunque non ci sarebbe una matrice terroristica eversiva il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio al corpo dei Vigili del Fuoco escremento fiducia riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività Cambiamo argomento Torniamo a parlare di Ilva dopo l’annuncio dell’addio all’Italia di arcelor mittal che seguiva il processo di acquisizione dell’ex acciaieria Tarantina interviene adesso l’ex capo del governo Matteo Renzi per una cordata alternativa darsela armital per la gestionestabilimenti dell’ilva una cordata che coinvolgerebbe in Galles e cassa depositi e prestiti l’asta giannerini e già proprietaria delle ex acciaierie Lucchini di Piombino quest’oggi incontro a Roma tra sindacati federmeccanica Confindustria la ministra catalfo Domani l’incontro tra il premier Giuseppe Conte ed i vertici di arcelor lo sport in chiusura calcio Champions League questa sera quarta giornata dei gironi alle 21 al Napoli Hospital Salisburgo L’Inter invece contro il Borussia Dortmund giocano anche Barcellona della Delizia Liverpool bianche Chelsea Ajax Valencia elion Benfica è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa