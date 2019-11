Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura alla gara di solidarietà scattata per trovare una famiglia Giovannino il bimbo di appena 4 mesi affetto da una rarissima e Almo incurabile patologia della pelle abbandonato dai genitori all’ospedale Sant’Anna di Torino La casa dell’affido del comune insieme al Tribunale dei Minori valuterà le richieste di affido e adozione che in queste ore stanno arrivando da ogni parte d’Italia il piccolo come si legge oggi sul quotidiano La Stampa è stato concepito con una fecondazione e avrebbe già superato la fase più acuta che per quel tipo di malattia congenita è quasi sempre fatale già primi giorni di vita ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove le infermiere se ne prendono cura all’ospedale sta cercando una struttura che passo a prenderti carico del neonato che necessita di assistenza continua quando avrài sei mesi di vita che abbiamo un argomento al via l’incontro oggi a Palazzo Chigi tra il Governo Ei vertici di arcelormittal che hanno annunciato il ritiro dell’ accordo per l’acciaieria di Taranto Primo di tutto per far rispettare gli impegni dice il premier Giuseppe Conte azienda intanto avviato le procedure per restituire 10777 dipendenti annuncia ha fatto partire lo sciopero immediato a Taranto 4000 posti di lavoro dice Bentivogli della Fim entro qualche giorno il tribunale di Milano dovrà assegnare a un giudice la causa intentata da arcelormittal per recedere dal contratto d’affitto stabilimento di Taranto negli Stati Uniti nel novembre del 2017 in sella alla sua bicicletta aveva mostrato il dito medio al passaggio del corteo presidenziale di Donald Trump immortalata da un fotografo era stata licenziata in tronco dal tuo datore di lavoro ieri il bluesman nella sua nuova veste di candidata Democratica ha vinto la corsa per una poltrona nel consiglio dell’autorità di vigilanza della ConteaVirginia battendo la sua Rivale repubblicana il confronto elettorale del super Tuesday Trump ha perso in Kentucky Virginia mentre i repubblicani sono stati riconfermati inizia il CP torniamo in chiusura nuovo un rogo nella notte nella caffetteria libreria la pecora elettrica Roma luogo di chiaramente antifascista il locale già distrutto da un incendio la notte del 25 Aprile avrebbe dovuto riaprire domani le cause ancora da fonti investigative si apprende da interno sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile incendio l’ha distrutta di nuovo sono entrati hanno dato fuoco a tutto dice il titolare di responsabilità all’interno forzando la saracinesca è tutto grazie per averci seguito lei mi usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa