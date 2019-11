Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Ferrigno politica in primo piano Questa mattina c’è stato il vertice della sulla manovra Nicola Zingaretti è riunito i suoi ministri i capigruppo della riunione spiegano fonti presenti all’incontro e però esasperazione per i continui atteggiamenti di Renzi e di Di Maio a forza di tirare la corda si spezza le analisi tutto pronto e misure il governo lavora le protesi del dimezzamento della tassa sulla plastica e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini si dice fiducioso la b intanto dici ok incentivi per i pagamenti tracciati non serva che l’ipotesi giustizialiste non servono e che i prezzi vengono decisi dal mercato perché il miglioramento i vigili del fuoco i carabinieri feriti nell’esplosione di una cascina provincia di Alessandria che è stata fatale ieri per i tre pompieri che vi hanno perso la vita Si indaga sulle cause il procuratore di Alessandriaspiega che è stato usato un ordigno fai da te con un materiale ben diverso da quello utilizzato dalla criminalità organizzata e cittadini rendono mangia le tre vittime lasciando fiori sul luogo del disastro del premier Giuseppe Conte scrive confidiamo che quanto prima se ci sono dei colpevoli avranno un nome è un cognome Andiamo a Parigi perché Catherine Deneuve è stata ricoverata dopo un malore nella notte quanto rivela le parisien secondo il quale altri 76 anni sarebbe in condizioni gravi da non sottovalutare necessita di esami approfonditi fronte a lei vicine Tuttavia parlano di una botta di stanchezza dovuta l’agenda molto fitta all’icona del cinema francese impegnata da lunedì scorso sul set del suo ultimo film un’ultima notizia in chiusura Parliamo delle stelle Michelin perché Enrico Bartolini è il nuovo tre stelle Tutti confermati di della guida 2019 Milano entra così nel Gotha della ristorazione italiana la guida Michelin Italia 2020 ha premiato 11 ristoranti in tutto con 3 stelle Michelin 35 locali hanno ricevuto due stelle e128 è stata assegnata una stella Per un totale di 374 ristoranti stellati è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

