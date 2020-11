Ultime Notizie Roma del 06-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è venerdì 6 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio in vigore da oggi nuovo dpcm con le misure anticorpi che divide l’Italia in tre aree di rischio Rossa Calabria Lombardia Piemonte Val d’Aosta arancione Puglia e Sicilia gialla il resto del paese in presenza mobilità tra provincia anche in campagna per ordinanza di De Luca stamani informativa alla Camera di speranza che chiede alle regioni rosse in rivolta di non ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori a te Entro fine giornata e le consiglio dei ministri per l’ok al Decreto Ristori bis i tassisti hanno indetto per oggi lo sciopero generale boom di nuovi contagi Intanto in Italia altri 34 Mila in un giorno i decessi sono stati 445 non ho alcun dubbio che vincerò affermava hai veramente ancora prosegue lo spoglio degli ultimi stati americani se si contano i voti legali vincoli afferma Trump denunciando brogli affermato di voler portare la controversia legale sul voto finocorte suprema disordini Intanto in tutto il paese con Lo schieramento della Guardia Nazionale in attesa dell’esito delle elezioni americane la fede lascia per ora i tassi di interesse invariati nuovo record di contagi da coronavirus negli Stati Uniti oltre 120.000 Per un totale di oltre 9 milioni seicentomila casi di cui quasi 235 mila decessi in totale al mondo ci sono registrati finora 48600000 contagi e oltre 1,23 milioni di vittime la Cina sospende in via temporanea l’ingresso nel suo territorio anche cittadini residenti in Italia e di almeno 63 morti l’ultimo bilancio del passaggio sull’america centrale di pregano età ora declassato a depressione tropicale oltre 50 persone Hanno perso la vita nelle frane avvenute nel nord del Guatemala e da oggi si rafforzerà sul Mar dei Caraibi per poi minacciare Cuba Jamaica è la dà Oggi porta il nome di Gigi Proietti Globe di Villa Borghese a Roma il teatro che il comico ha creato e guidato in cui ieri ha fatto la sua ultima entrata in scena per essere salutato dopo la sua scomparsadi 80 anni 4 mesi fa voleva un altro grande maestro Romano della musica Ennio Morricone oggi esce il suo primo album postumo 7 brani inediti e nei gironi di Europa League la Roma asfalta 50 Olimpico rumeni delcloy e il Napoli vince 2 1 di recupero in Croazia contro i Dear Jack a nanna invece il Milan che dopo 24 risultati utili consecutivi Cate 30 con i francesi del Lilla San Siro tripletta del Turco Per la serie A stasera Sassuolo Udinese anticipo della settima giornata per il MotoGP oggi libera Valencia ed è tutto buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa