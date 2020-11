Ultime Notizie Roma del 06-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vigore il nuovo dpcm con le misure anticorpi che divide l’Italia in tre aree di rischio Rossa Calabria Lombardia Piemonte Val d’Aosta arancione Puglia e Sicilia già al resto del paese top a scuola in presenza ea mobilità per provincia anche in Spagna per ordinanza di De Luca atteso entro fine giornata insieme per l’ok al Decreto Ristori bis multe rischio carcere per chi Viola le norme contenute nel nuovo dpcm anti-covid chi non avrà un valido motivo per circolare Infatti incorrere in una sanzione da €280 che può arrivare a 560 e nel caso di recidiva per chi Viola la quarantena è prevista invece la denuncia penale con l’arresto da 3 a 18 mesi a cui si aggiunge una multa che andare da 500 a €5000 ancora tensioni tra le regioni rosse e arancioni il governo su nuovo dpcm anti-covid sono le regioni a fornire i dati su cui poggia il monitoraggio relativo all’andamentosituazione epidemiologica Dunque surreale che alcuni governatori facciano finta di ignorare la gravità di dati che riguardano i loro territori fa sapere le secutivo Ma la Calabria impugnerà all’ordinanza di speranza soddisfazione all’interno del governo dopo il vertice di maggioranza con te dice l’impegno e governare fino al 2023 ora un piano di lavoro entro novembre il segretario PD Zingaretti parla di un patto di legislatura che garantisca il benessere avanti fino a domenica 23 sottolinea il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi parole distensive da parte di Renzi stabilire le tappe di un lavoro politico e programmatico ha detto andiamo negli Stati Uniti dei pratici americani per i quali Alexandria ocasio-cortez stanno esortando Chi ha votato via posta in Giorgia a controllare te la loro scheda si è stata accettata o meno lo riporta la BBC in caso di rifiuto perché non firmato perché la firma non è considerata valida l’errore si può correggere fino alle 17 di oggi Ora americana sottolineo nidaime l’appello arriva nel momento in cui vantaggio di Donald Trump su Joe biden in Giorgia si è ridotto A circa 1800ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa