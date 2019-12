Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Francia paralizzata ieri dallo sciopero contro la riforma delle pensioni voluta dal Presidente Emmanuel Macron uno sciopero che si protrarrà fino a lunedì tensioni e scontri a Parigi città blindata centinaia di Black Block in strada che a volto coperto hanno anche dato alle fiamme alcuni cassonetti i casseur hanno creato tensione lanciando sassi contro le vetrine trasporti paralizzati ferma la metro della capitale scuole chiuse sbarrate le raffinerie vedremo come si sveglierà quest’oggi la capitale francese Intanto il presidente statunitense Donald Trump dopo il via libera della speaker della camera La democratica nel si pelosisarà messo in stato di accusa per La democratica e fatti sono incontestabili è il presidente Ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale Il Comune si difende se avete intenzione di mettermi in stato d’accusa Fatelo pure velocemente in modo che possiamo avere un processo giusto in Senato ha detto annunciando che chiamerà testimoni eccellenti dell’Eremo per la prima volta quanto è corrotto il nostro sistema ha detto Trump vicenda arcelormittal il piano per l’ex Ilva che prevede 4700 esuberi è stato respinto al mittente dal premier Giuseppe Conte non va bene Ha detto annunciando che si lavorerà gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor mi tale che il signor mentale sei impegnato personalmente Come raggiungere e ci riusciremo ha detto con te intanto i sindacati Fim Fiom e uilm sciopereranno della sera del 9 dicembre fino alladel 11 dicembre nello stabilimento siderurgico di Taranto negli altri siti del gruppo con manifestazione Nazionale in programma il 10 dicembre a Roma lo sport Alpino e chiusura calcio Coppa Italia ieri si è chiuso il quarto turno il Parma battuto Frosinone 2 a 1 il Cagliari ha vinto contro la Sampdoria per 2 a 1 Si delineano gli ottavi di finale gli Emiliani saranno contro la Roma mentre il Cagliari affronterà l’Inter le altre sei partite degli Ottavi sono Juventus Udinese Torino Genoa Milan Spal Napoli Perugia Lazio Udinese è atalanta-fiorentina tutte in campo il 15 gennaio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa