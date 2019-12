Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare un particolare un accordo sulla Plastic Tax Monte assicura che il clima è buono e che c’è convergenza politica meno ottimizza Matteo Renzi che prevede una crisi di governo al 50% alla camera e atteso oggi il voto finale alle DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo il premier Conte respinge il piano di arcelormittal per l’ex Ilva che prevede 4700 esuberi i sindacati Fiom Fim e uilm sciopereranno a partire dal 9 dicembre in attesa di un accordo nella maggioranza sulla riforma del processo penaleiscrizione il governo Vara il nuovo processo civile il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il DDL delega presentato da Bonafede una riforma considerata priorità dal 90% degli italiani assicura al guardasigilli obiettivo e dimezzare i tempi in meno norme poche regole che valgono per tutti i gradi di processo e la cronaca era indagato per omicidio preterintenzionale il custode 68enne che ha sparato uccidendo Un giovane che cercava di forzare l’ingresso della sua abitazione una dependance di una villa nobiliare nelle campagne del bolognese l’uomo aveva già subito diversi furti ed era spaventato a ferma il suo avvocato lo sport in chiusura calcio Coppa Italia ieri sera la vittoria del Parma sul Frosinone del Cagliari sulla Sampdoria agli ottavi di finale affronteranno i gialloblù la Roma mentre il Cagliaricontro l’Inter nelle altre partite Juventus Udinese Torino Genoa Milan Spal napoli-perugia Lazio Cremonese e atalanta-fiorentina ottavi di finale in programma il 15 gennaio intanto torna la serie A con la quindicesima di campionato questa sera si apre alle 20:45 con un big match in Roma è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa