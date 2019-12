Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina il nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla plastica Tax il premier ha assicurato che il clima è buono e che c’è convergenza politica meno ottimista l’ex premier Matteo Renzi che prevede una crisi di governo al 50% delle possibilità alla camera atteso che il voto finale alle DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo Giuseppe Conte respinge Intanto il piano di arcelormittal per l’ex Ilva che prevede 4700 esuberi i sindacati Fim Fiom e uilm hanno proclamato uno sciopero ad oltranza a partire dal 9 dicembre in attesa di un accordo nella Maggioresulla riforma del processo penale sulla prescrizione il governo Vara Intanto il nuovo processo civile il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il DDL delega presentato da Bonafede una riforma considerata prioritaria dal 90% degli italiani ha detto il Ministro della Giustizia obiettivo dimezzare i tempi in meno norme poche regole che valgono per tutti i gradi di processo andiamo negli Stati Uniti e parliamo di Uber che ha reso noto che negli Stati Uniti nel corso del 2018 ci sono state 3000 aggressioni sessuali durante le corse nove omicidi e 58 morti in incidenti stradali 4 morti invece il bilancio di una sparatoria tra banditi e polizia in Florida dopo una rapina in un inseguimento due rapinatori un addetto PS preso in ostaggio è un passante in Emilia esotica è caduto nel incontro sono morti 3 soldati Sporting chiusura dopo la coppa Italia che ha vistoil Parma batte il Frosinone 2-1 il Cagliari vincere contro la Sampdoria 2-1 si delineano gli ottavi di finale che si giocheranno al 15 gennaio il Parma affronterà la Roma il Cagliari contro l’Inter poi le altre juventus-udinese Torino Genoa Milan Spal Napoli Perugia Lazio Cremonese e Atalanta Fiorentina questa sera intanto torna la serie A con nella 15 ° campionato 20:45 Inter Roma bufera sul titolo del Corriere dello Sport Black Friday riferendosi a Luca che smalling un titolo razzista secondo le due società Milan Roma che hanno deciso di tenere fuori i giornalisti della testata dalle conferenze stampa fino alla fine dell’anno un elogio alla differenza se giustificato il direttore nelle nuoto quadarella d’oro e caramignoli bronzo negli 800 stile agli europei in vasca corta è tutto dalla redazione buona giornata

