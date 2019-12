Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio è tornato lenaers il governo questa mattina nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla plastica che le premier Giuseppe Conte assicurato che il clima è buono tra le parti e c’è convergenza politica meno ottimista l’ex premier Matteo Renzi che ventila la possibilità di una crisi di governo alla camera intanto quest’oggi il voto finale al DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo in premier conto intanto e respinto il piano di arcelormittal per la Silvia che vede 4700 esuberi i sindacati Fim Fiom e uilm prepara uno sciopero ad oltranza partire dal 9 dicembre il Consiglio dei Ministri invece approvato all’unanimitàddl delega presentato dal ministro della giustizia Bonafede per la riforma delle processo civile in attesa di un accordo nella maggioranza sulla riforma del processo penale sulla riforma del processo civile considerata prioritaria dal 90% degli italiani ha detto il Ministro della Giustizia l’obiettivo di dimezzare i tempi meno norme poche regole che valgono per tutti i gradi di giudizio andiamo in Cina dove 7 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in un esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese centrale dello Il proprietario è stato arrestato in India polemiche dopo che la polizia ucciso in circostanze non del tutto chiare e quattro accusati dello stupro e dell’uccisione della Veterinaria di leader nello sport calcio Coppa Italia ieri sera la vittoria del Parma sul Frosinone per 21 e del Cagliari sulla Sampdoria per 2 a 1 Idro Rossi agli ottavi di finale affronteràa Roma i sardi invece se la vedranno contro l’Inter delineato tutto il quadro degli ottavi di finale altre partite saranno Juventus Udinese Torino Genoa Milan Spal Napoli perugia-lazio crema e Atalanta Fiorentina si giocherà il 15 gennaio questa sera intanto torna in campo la serie A con il primo degli anticipi della quindicesima di campionato in campo big match Inter Roma è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa