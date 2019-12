Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano il nuovo vertice di maggioranza sulla manovra per trovare in particolare un accordo sulla Plastic Tax Conte assicura che il clima è buono e che c’è convergenza politica meno ottimista Renzi che prevede una crisi di governo al 50% alla camera tesoro Oggi voto finale al DL fisco sul quale ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo con te intanto respinge il piano di arcelormittal per Silvia che prevede 4700 esuberi Fim Fiom e uilm in sciopero dal 9 dicembre in attesa di un accordo nella maggioranza sulla riforma del processo penale sulla prescrizione il governo Vara il nuovo processo civile il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il DDL delega presentato da Bonafede una riforma considerata prioritaria dal 90% degli italiani assicura il guardasigilli obiettivo dimezzare i tempi meno norme poche regole che valgono perDavide processo e cambiamo argomento al momento indagato per omicidio preterintenzionale il custode 68enne che ha sparato uccidendo Un giovane che cercava di forzare l’ingresso della sua abitazione una dependance di una villa nobiliare nei bagni del bolognese l’uomo aveva già subito diversi furti ed era spaventato afferma il suo avvocato il Quirinale concede la Grazia ha Bossi condannato a 8 anni fa per vilipendio dopo aver chiamato terrone Napoli con il via libera dell’ex presidente Mattarella ieri ha firmato un atto di clemenza per il senatur la Lombardia limitato irragionevolmente la libertà di culto lo ha stabilito la Consulta con una sentenza relativa agli spazi per le mosche ti portiamo ancora pagina ha reso noto che negli Stati Uniti nel 2018 ci sono state 3000 aggressioni sessuali nelle sue corse nove omicidi e 58 morti in incidenti stradali e di 4 morti invece bilancio di una sparatoria tra banditi polizia in Florida dopo una rapina con inseguimento due rapinatori un addetto PS presi in ostaggio è un passante scade anche un elicottero in Minnesota sono morti 3 soldati e 7 persone sono13 rimaste ferite in un esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese centrale dello yunnan Il proprietario è stato arrestato in India polemiche dopo che la polizia ucciso in circostanze non del tutto Chiari quattro accusati dello stupro e l’uccisione della Veterinaria di hyderabad inter-roma anticipo della quindicesima di serie A su cui il Corriere dello Sport capitolato Black Friday con foto di cosa ritenuta razzista da Milan e Roma che hanno deciso porte chiuse giornalisti della testata fino a fine anno un elogio della differenza si è giustificato il direttore zazzaroni per la Coppa Italia Cagliari Parma gli ottavi fuori Samp Frosinone per il nuoto quadarella oro e caramignoli bronzo negli 800 stile libero in vasca corta e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa