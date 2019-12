romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Vitale in studio lo stato d’animo dominante tra il 65% degli italiani è l’incertezza con un logoramento sfociato da una parte il proteggermi individuali di autodifesa e dall’altra in crescenti funzioni democratiche non rileva il Censis nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese per il 48% ci vorrebbe un uomo forte al potere 1060 9,8% è convinto che nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza è razzismo verso gli immigrati per il 58% è aumentato Anche l’antisemitismo secondo il rapporto Inoltre l’aumento dell’occupazione del 2018 di primi mesi del 2009 un bluff che non produce reddito e crescita intanto oltre il 50% degli italiani controlla lo smartphone come primo gesto al mattino l’ultima attività della sera prima di andare a dormire a Palazzo Chigi 19di maggioranza sulla manovra per cercare un accordo sulle tasse ti farò trovare un’intesa sul emendamenti alla legge di bilancio dopo la fumata nera nella riunione di ieri come ti chiede tecnici del Tesoro non ti ho risposto per trovare le risorse intanto assicura il clima è buono c’è convergenza politica meno di interventi che prevedono crisi di governo al 50% alla camera steso il voto finale al decreto fiscale sul fare ieri Laura ha confermato la fiducia all’esecutivo il premier Finger piano dirtelo Orbital per le Silva che prevede 4700 esuberi Fim Fiom e uilm in sciopero dal 9 dicembre e dopo lo scontro una schiarita sul tema della prescrizione ieri il guardasigilli Bonafede ha detto di voler aprire una crisi sulla sua riforma di vedere praterie per un’intesa con idem è il vice segretario del PD Andrea Orlando annunciato che presenteranno una loro proposta per mitigare gli effetti del blocco che scatterà gennaio leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio oggi fa sapere di non aver avuto l’impressione tipi di voglia fare uno strappo dicendo Sì certo che sì posso trovare un’intesa gli fa Eco lo stesso Orlando dicendosi convinto del fattosi tratta di lavorare cercare un Punto d’Intesa che mi pare sia possibile e cambiamo argomento ottobre 2019 sistema per le vendite al dettaglio in calo congiunturale dello 0 2% cm valore Tin volume lo rileva l’Istat spiegando che la diminuzione riguarda in particolare i beni non alimentari Mentre per i beni alimentari si registra un contenuto aumento su base tendenziale ottobre si registra una crescita complessiva del 1% in valore dello 0 8% in volume aumentano le vendite di beni alimentari dei beni non alimentari un senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina davanti alla stazione di Tortona nell’alessandrino a ucciderlo sarebbe stato il freddo con le temperature che nella notte sono scese sotto lo zero concerto del sindaco Federico chiodi il quale spiega che proprio di fronte alla stazione presenta un dormitorio a disposizione delle persone in difficoltà quella di Tortona è la seconda Vittima del freddo Dopo la persona trovata morta ieri alla periferia di Milano Sei proprio un Serrone guardati fai schifo piangi che così pazza sono alcune delle frasi che una maestra d’asilo nidorisotto sospesa dalla professione per tre mesi dal gip perché indagata per maltrattamenti sui minori avrebbe rivolto ai piccoli a far scattare le indagini dei Carabinieri i genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni e mostrava difficoltà relazionali telecamere installate su disposizione del PM di Varese hanno Inoltre firmato il compagno della donna mentre entrava nella struttura e si chiudeva con lei in una stanza nascosta ai bambini per consumare rapporti sessuali e così mi parlare di scuola i nostri ragazzi Gli studenti italiani avrebbero difficoltà nella comprensione del testo sentiamo il parere il commento dell’avvocato del Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole gli ordini gratis sono belle parole astratte spigolando dagli articoli 9 e 32 della nostra Costituzione Ma i nostri ragazzi che capiscono qualche dubbio vienequalche ora ci stanno uscendo quindi studenti italiani risulterebbero meno capaci di affrontare la lettura di un testo rispetto alla media OCSE è bene Secondo me quelle parole le capisco le cose che mi hai incontrato diverse migliaia che non hanno esitato a Cesare Come si è tutt’altro che un caso se la nostra gatta Comunque lo sviluppo della Cultura e non già la cultura Tout court che potrebbe anche essere quella unica e cura di 20 anni del Novecento Non dobbiamo sottovalutare la tentazione di abbreviare tutta facendo diventare perché un più geroglifico x700b così assecondando la moda della più semplici Stir costa tot finché però i nostri ragazzi continuano a purtroppo perché mi preoccupo certo punto ho conosciuto tanti che complesso e poi si perdono banalmente le più significative dei bicchieri da È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa