Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale idrolati raccolto dalla redazione da Vitale si continua a trattare sulla manovra con la maggioranza di nuovo riunita questa mattina per trovare un accordo in particolare sulla plastica il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un vertice serale che non è servito uscire dallo stallo assicurato che il clima è buono Ma il libere d’Italia arriva Matteo Renzi per vedo una crisi di governo al 50% litigano su tutto ci sta che si voti è un pessimista cosmico ribadito a stretto giro il le prede le Cambiamo argomento andiamo all’estero e di 4 morti il bilancio della sparatoria tra alcuni banditi la polizia venuto in Florida dopo una rapina un lungo inseguimento le vittime secondo i media locali sarebbero due dei rapinatori notice furgone UPS per ha preso in ostaggio E il guidatore di un’autorità stato colpito da un proiettile la cronaca una maestra di asilo nido di un paese in provincia di Varese è stata sospesa dalla professione per sei mesiJeep con l’accusa di maltrattamenti la donna avrebbe preso a schiaffi ho preso bambini di età compresa tra pochi mesi 2 anni Orlando lasciando i piccoli soli in preda a crisi di pianto la donna Inoltre avrebbe fatto entrare il proprio compagno dell’asilo durante l’orario di lavoro si sarebbe appartata con lui non ha tanta lasciando soli i bambini per consumare rapporti sessuali le telecamere installate nella struttura dei Carabinieri su disposizione del PM di Varese arrow.it ripreso l’uomo mentre entrava nel giardino d’infanzia e si chiudeva in una stanza nascosta ai bambini con la do che abbiamo argomento Non è la prima volta che Matteo Salvini difende il made in Italy dai suoi palchi ma stavolta Hai tagliato contro un’azienda del nostro paese rispondendo a una signora Ravenna il leader della Lega ha detto che ha smesso di mangiare Nutella da quando ha scoperto che viene fatta con nocciole turche su Twitter la replica di Matteo Renzi nei giorni di Alitalia legge di bilancio Summit nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella scritto leader di Italia Viva la Nutella fila Nutella dice che così sembra più vicino al popolo e io ingenuo Che insista voglio parlareHabitat Europa ha twittato Matteo Renzi e torniamo a parlare di scuola un altro incontro istituzionale perani e perché ha avuto modo di confrontarsi con la Presidenza del Senato sentiamo il punto attraverso le parole del Presidente di ANIEF Marcello Pacifico istituzioni dopo la lettera che abbiamo scritto per presentare la nostra organizzazione sindacale gli obiettivi che ci siamo dati per il prossimo triennio alle cariche istituzionali abbiamo incontrato il misuratore della funzione pubblica della Presidenza del Senato casellati anche nei prossimi giorni durante questi incontri abbiamo riferito come fondamentale deve essere messa alla scuola l’università la ricerca accademia conseal centro di un progetto politico o al centro delle istituzioni perché la scuola ancora oggi assieme insieme alla presidenza della Repubblica code della fiducia delle famiglie dobbiamo lavorare affinché i lavoratori della scuola siano sempre più valorizzati se proprio messi nelle condizioni di poter garantire il diritto pieno allo studio da parte di tutti i nostri alunni di più di 8 minuti mezz’ora non di diritto che deve essere Però corredato anche dalla vigilanza sicurezza purtroppo degli edifici visto che la mediana metà di essi non ha l’agibilità e la tutela anche dei Diritti Sociali particolar modo sul tempo di lavoro sul luogo di lavoro sulle ore sulle ricostruzioni di carriera e sulla dotazione degli organi ci sono tutti gli elementi che abbiamo espressozia al presidente del ministro della funzione pubblica sia al presidente dell’aran e anche la Presidenza del Senato continueranno nei prossimi giorni ANIEF da stazione di tendenza trasformato in un sindacato rappresentativo istituzionale quindi ora ci dobbiamo trovare anche degli strumenti per poter rappresentare i diritti dei Lavoratori Nei laboratori e quindi trasformarci in un sindacato che possa essere all’interno dei luoghi di lavoro è un elemento un Albano utile con l’amministrazione da poter utilizzare per poter migliorare tutto il sistema dell’Istruzione La ricerca è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa