Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Censis italiani ansiosi dipendenti dallo smartphone il 73,8% ne ha uno nel 2018 il numero di cellulare ha superato quello delle Tv 43 milioni di smartphone contro i pantaloni virgolette milioni di televisori Per quel che riguarda la politica il 48% degli italiani si affiderebbe a uomo forte Tsunami demografico Italia rimpicciolita invecchiata mentre oltre 100mila giovani fuggono all’estero il lavoro prima preoccupazione degli italiani e continuiamo a parlare di politica a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza per cercare L’intesa sulle correzioni alle microcars fumata nera di ieri e provare a sbloccare lo stallo dei lavori in Senato Italia viva continua a chiedere l’abrogazione di Plastic Cups Sugar Tax e auto aziendali governo Di Maio una sciocchezza che il MoVimento 5 Stelle vogliavedere noi Leali A proposito di una possibile alleanza con il PD leader pentastellato ribadito abbiamo un programma da costruire insieme ma restiamo forze politiche di Poli diversi e sulla firma al fondo salva-stati precisa bisogna vedere che cosa cambia la prescrizione di Movimento 5 Stelle non intende arretrare non penso che vedi Invoglia strappi cronaca ancora nel trattamento in un asilo una maestra di Trevisago in provincia di Varese è stata sospesa dalla professione per tre mesi dal gip con l’accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi 2 anni la donna secondo quanto emerso da un’indagine dei Carabinieri urlare e prendeva i bimbi in alcune occasioni via schiaffeggiati lasciati da soli in preda a crisi di pianto Sei proprio un Perrone guardati fai schifo è ancora piangi che così ti passa queste alcune delle frasi che sarebbero state rivolte ai piccoli sapere le indagini genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni mostra difficoltà relazionali la maestra emerge ancora Dalle indagini si appartava in una stanza con il compagno ha fatto entrare di nascosto all’asilo nido lasciando solobambini le telecamere installate dai carabinieri su disposizione del PM di Varese hanno firmato l’uomo mentre entrava nella struttura si chiudeva in una stanza nascosta ai bambini con la donna ed è tutto buon proseguimento di ascolto

