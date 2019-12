Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di parlamento ed elezioni lo rileva ilsensine l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 79,8% di italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza è razzismo verso gli immigrati con valori più elevati al centro e al sud aperi del 58% degli intervistati crescente l’antisemitismo è sempre per il Censis nel 2017 il 31,1% degli immigrati italiani con almeno 25 anni era in possesso di un titolo di studio di livello universitario e il 53,7% aveva tra i 18 Ei 39 anni 3 2013-2017 aumentato sia il numero di laureati trasferiti all’estero si è quello dei diplomati lo dice un rapporto del Censisfai 2008-2017 i saldi con l’estero di giovanili 20 o 30 anni con titoli di studio medio-alti sono negativi in ogni regione niente di Nutella per Salvini Da quando il segretario della Lega scoperto che la Ferrero usa nocciole turche per la sua crema di cioccolato deciso di cambiare prodotto per sostenere il made in Italy l’ho detto lui stesso quando durante un po’ inizierai a una signora che gli suggeriva di mangiare contro il freddo ha risposto la Nutella no sa che ho cambiato e cambiamo anche argomento la giunta comunale di Pisa ha ideato un nuovo criterio per regolare gli accessi agli asili dare la precedenza le famiglie che sono Le 20 città più tempo senza tenere invece in considerazione le fasce di reddito il sindaco leghista Michele Conte Infatti ha deciso che dal prossimo anno il criterio della storicità di residenza sarà vincolante nelle graduatorie che permette alla scuola materna cambiamo ancora argomento i carabinieri hanno eseguito Nella campagna di Firenze l’arresto in carcere di un 55 anni italiano per aver sequestrato accusato lunedì una donna 53ex moglie del fratello La tenuta segregata in un pollaio per un mese dopo averla tirata con una trappola La donna legata perché non fuggisse veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimenta asse di solito con acqua biscotti la vicenda emersa quando lei riuscita a scappare dopo 6 km fatti nei boschi ha chiesto soccorso a un vivaista di passaggio il 55enne accusato di sequestro lenza sessuale violenza privata rapina indebito utilizzo di carte di pagamento la vicenda inizia Quando l’uomo con la complicità di un fratello a tirargli una zona isolata della valdisieve la donna che è sua ex cognata In quanto ex moglie di un altro fratello con inganno la fece entrare in un pollaio dove la Picchio violentemente e la teneva legata a una branca E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento Vi ascolto

