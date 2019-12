Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio tutti al momento il vertice di maggioranza iniziato stamattina sulla legge di bilancio Palazzo Chigi la riunione si apprende è stata interrotta anche per l’incontro del premier Giuseppe conte con il ministro degli Esteri Russo lavrov alcuni dei partecipanti sono andati alla camera per le votazioni sul decreto fiscale Ma a quanto si prende C’è stato anche un duro scontro tra PD e Italia viva sull’uso delle risorse per azzerare la Plastik Tex e la Sugar Tax plastikpack supertux determineranno un disastro occupazionale ora lavoro per trovare un accordo che dicano Eye micro Baldelli e zia lavora Tu intanto il ministro dell’Agricoltura e capodelegazione di Italia viva Teresa Bellanova fonti attaccano Italia Viva i lavoratori italiani preferisce Le multinazionali delle bibite gassate non volevo uccidere cercavo solo di farli andare via ho sparato verso i campi nel buio è questo il racconto ai pmdal Corriere della Sera del custode della villa Bazzano in valsamoggia nel bolognese che ieri 5 dicembre ha sparato un presunto ladro da una finestra uccidendolo l’uomo 78 anni indagato per omicidio preterintenzionale la procura ha spiegato che si tratta di un’ipotesi temporanea che dopo le necessarie verifiche su come state esploso il colpo valuterà l’applicabilità della legittima difesa dell’ eccesso colposo nell’omicidio preterintenzionale un’ipotesi di reato momentanea conferma Giovanni Donati legale del custode tutti in itinere si parte da una scusa più ampia per poi capire come siano andate le cose noi Speriamo venga riconosciuta La legittima difesa ancora cronaca andiamo a Varese una maestra di asilo nido di un paese in provincia è stata sospesa dalla professione per tre mesi dal gip con l’accusa di maltrattamenti la donna avrebbe preso acchiappi offeso bambini di età compresa tra pochi mesi e 2 anni urlando e lasciando i piccoli sono in preda a crisi di pianto la donna Inoltre avrebbe fatto entrare il proprio compagno nell’asilo durante l’orario di lavoro e si sarebbe fatta con lui in una stanza lasciando solo i bambini per consumare rapportile telecamere installate nella struttura dei Carabinieri su disposizione del PM di Varese anno Infatti ripreso l’uomo mentre entrava nel giardino d’infanzia si chiudeva in una stanza nascosta e bambini insieme alla donna cambia argomento Non è la prima volta che Matteo Salvini difende il made in Italy dai suoi palchi ma stavolta si è scagliato contro l’azienda del nostro paese rispondendo a una signora a Ravenna è libera della Lega ha detto che ha smesso di mangiare Nutella da quando ho scoperto che viene fatta con nocciole turche tutori per la replica di Matteo Renzi nei giorni Viva l’Italia legge di bilancio Summit nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella scritto libero di Italia Viva la Nutella si dice che così sembra più vicino al popolo e io ingenuo Che insista vuole parlare di cantieri tasse e d’Europa ha scritto e in chiusura andiamo a Milano il 12 dicembre C’è party una festa itinerante per le vie più suggestive di Milano un tragitto personalizzato su un tram che si trasforma e grazie ad allestimenti specifici io non vedrei proprio Club Urbano ai nostri microfoni l’artista Havanache si esibirà in un live a effetto un concerto di musica dal vivo però è realizzato su un tram storico giro per Milano quindi mi un’esperienza sicuramente molto suggestiva e unica Nel senso che appunto Non che io sappia non ci sono stati altri eventi di questa prima perché sarà sicuramente una cosa molto molto bella e divertente da vedere da a cui partecipare un tour un viaggio in concerto incontro e ci sarai anche tu ovviamente a bordo di questo tram un’anticipazione di quello che farai i pezzi che vogliono per te di fare un po’ di cose anche nuoveÈ tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa