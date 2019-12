Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesca Vitale in studio Censis italiani ansiosi dipendenti da Smartphone il 73,8% ne ha uno nel 2018 il numero di cellulare superato quello delle Tv 43,6 milioni di smartphone contro i 42,3 milioni di televisori Per quel che riguarda la politica il 48% degli italiani si affiderebbe uomo forte Tsunami demografico Italia rimpicciolita invecchiata mentre oltre 100mila giovani fuggono all’estero il lavoro prima occupazione degli italiani Torniamo a parlare della manovra si litiga a Palazzo Chigi su fondi per taglio delle tasse secondo quanto si apprende le risorse sarebbero state trovate Ma il braccio di ferro tra le forze politiche sul impiegarle Italia viva continua a chiedere la soppressione di plastica Sugar Tax mentre dal PD cresce la pressione per destinare le risorse al lavoro governo Di Maio una sciocchezza che il MoVimento 5 Stelle vogliaavere noi Leali A proposito di una possibile alleanza con il PD leader pentastellato Ha ribadito abbiamo un programma da costruire insieme ma restiamo forze politiche di Popoli diversi e sulla firma al fondo salva stati precisa bisogna vedere che cosa cambia sulla prescrizione il MoVimento 5 Stelle non intende arretrare non penso che voglia strappi la cronaca ancora maltrattamenti in un asilo una maestra di Trevisago in provincia di Varese è stata sospesa dal gip con l’accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi e 2 anni la donna secondo quanto emerso da un’indagine dei Carabinieri orla.do prendeva i bimbi in alcune occasioni li avrebbe schiaffeggiati lasciati da Preda a crisi di piatto Sei proprio un terrore Guarda ti fai schifo è ancora piangi che così ti passa queste alcune delle frasi che sarebbero state rivolte ai piccoli a far scattare le indagini i genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni e mostrava difficoltà relazionali la maestra energia ancora Dalle indagini si appartava in una stanza con il compagno fatto entrare di nascosto all’asilo nido lasciando sto Liberotelecamere installate dei Carabinieri su disposizione del PM di Varese hanno fermato l’uomo mentre entrava nella struttura si chiudeva in una cassa nascosta i bambini con la donna un centinaio di migranti prevalentemente i braccianti e quelli che vivono nella baraccopoli del foggiano sta manifestando per chiedere documenti e permessi di soggiorno davanti un ipermercato a pochi km da Foggia nel corso della protesta alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro la polizia che ha risposto con il lancio di lacrimogeni i momenti di tensione con le forze dell’ordine sono durati poco la situazione al momento è tranquilla le strade di accesso al ipermercato sono bloccate presidiati dagli agenti in tenuta antisommossa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa