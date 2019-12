Ultime Notizie Roma del 06-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale l’augurio di una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparti di parlamento delezioni lo rileva ilsensine l’ultimo rapporto sulla situazione sociale del paese il 69% degli italiani Inoltre convinto che nell’ultimo anno sono aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati con valori più elevati al centro-sud per il 58% degli intervistati cresce anche lampi la giunta comunale di Pisa ha ideato un nuovo criterio per regolare gli accessi agli asili dare la precedenza alle famiglie che sono residenti in città più tempo senza tenere invece in considerazione le fasce di reddito sindaco leghista Michele conti Infatti ha deciso che dal prossimo anno il criterio della storicità di residenza tra vincolante nelle graduatorie che permettono di accedere alla scuola materna 155arrestato per aver sequestrato abusato di una donna 53enne moglie del fratello l’uomo l’ha rinchiusa in un pollaio Nella campagna di Firenze per circa un mese dopo averla tirata con una trappola La donna legata perché non fuggisse veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimenta asse di solito con arco e biscotti da 53 M però riuscito a scappare dopo 6 km nei boschi ha chiesto aiuto a una passante violentata ripetutamente dal Branco a 13 anni e poi esiliate insieme al padre degli abitanti del suo paese a cade in Calabria dove a Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria dopo che è venuta alla luce la terribile storia di stupri e aggressioni ai danni di una bambina dati avanti per due anni e dopo la condanna in primo grado dei responsabili Oggi tutti i libri Oi domiciliari paese ha praticamente costretto alla ragazzina ad allontanarsi lo racconta il padre ha la stampa dicendo di aver denunciato ogni cosa Dopo aver scoperto l’incubo che quei ragazzi facevano vivere quasi quotidianamente a sua figlia Io e la mia ex moglie ce ne siamo accorti leggendo la brutta copia dinostra figlia aveva lasciato a casa la gattina frequentava la scuola media Corrado Alvaro all’uscita da scuola veniva caricato in auto è portata al cimitero in una casa di montagna pentidattilo dove 7 ragazzi la violentava ii-iv ti legge sulle carte della procura cinque di loro sono stati condannati in primo grado dal tribunale di Reggio Calabria con pene che vanno da 6 a 9 anni di carcere uno di loro Davide stuzzica il fratello di una poliziotta è che abbiamo decisamente argomento andiamo in chiusura a Milano dove il prossimo 12 dicembre C’è partiamo una festa itinerante per le vie più suggestive della città un tragitto personalizzato su un tram che ti trasforma grazie degli strumenti specifici in un vero e proprio Club Urbano ai nostri microfoni barfista Avanzi che si esibiranno in un live a effetto semplicemente un evento un concerto di musica dal vivo però è realizzato su un tram storico che gira per Milano quindi un’esperienza sicuramente molto sulviva e unica Nel senso che appunto Non che io sappia non ci sono stati altri eventi di questo tipo prima per cui sarà sicuramente una cosa molto molto bella e divertente da vedere da Arco e partecipare un tour un viaggio in concerto incontro e ci sarai anche tu ovviamente a bordo di un’anticipazione di quello che farai suoneremo i pezzi che ha colpito negli ultimi anni sono per te ci faremo sentire un po’ di cose anche nuove e tutto voi l’augurio di una buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa