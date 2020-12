Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio 70mila controlli intensificati negli aeroporti e le frontiere sulle principali arterie stradali comprese le autostrade in vista delle feste natalizie il Viminale Vara la stretta con un dispiegamento di 70020 ma spiega la Ministro dell’Interno lamorgese consenso di equilibrio da oggi i negozi di tutta Italia eccezione dell’Abruzzo uniche regione ancora Rossa torneranno ad aprire le saracinesche motivo in più per mantenere alta l’attenzione in vista della forse regali e dei potenziali assembramenti il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri si dice fiducioso che ci sarà un voto positivo sulla riforma Del Mes sarebbe incomprensibile che l’Italia esercita su un vetro si Sta battendo contro TV altri paesi su recovery Plan non contano i tempi Ma i buoni progetti Aggiungi Gualtieri sul Mes del capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi assicura che il governo non cadrà ci sarà una risoluzionemaggioranza per Matteo Renzi se prendiamo i soldi del mese Non dal finanziamento normale risparmiamo 300 milioni all’anno sono 21052 i nuovi casi di coronavirus 662 morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore hai guariti o dimessi sono 23923 resta elevato anche rapporto tra casi positivi e tamponi ancora testati su valori superiori al 10% la Valle d’Aosta oggi zona arancione Apri le piste di sci di fondo e Consente di raggiungere anche chi si trova in altri comuni del territorio regionale il ministro speranza sicura che sui vaccini ci saranno tutte le gare Si è Obiettivo del Governo è arrivare immunità di gregge con la volontarietà milioni di dosi pronte essere trasportate negli Hangar della base Aeronautica di Pratica di Mare Le Porte di Roma sarà quello Luba Nazionale da cui partirà per tutti Italia sulla difficoltà di reperire i vaccini per l’influenza il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e pronto ad assumersi in prima persona tutte le responsabilità davanti e derivanti dall’acquistovia Privata superando l’obbligo della gara pubblica ho vinto in Giorgia vincerò le elezioni così Donald Trump nel suo primo comizio dopo il voto presidenziale continuando a denunciare lezioni fraudolenta e se avessi perso mi sarei ritirato venuto ma non ho perso questa lezione è stato un furto il Tycoon ha invitato i sostenitori a votare al ballottaggio del 5 gennaio perché il controllo del Senato significa il controllo del paese ammonendo che se vincerà la Mary che rischia una deriva socialista intanto la California assegno ufficialmente la vittoria Joe biden che supera i 270 grandi elettori necessari per essere eletto presidente nello stato entra in vigore lockdown per 27 milioni di persone come misura contro la pandemia cambiamo argomento la regina d’Inghilterra Elisabetta seconda il principe Filippo riceveranno nelle prossime settimane il vaccino contro il covid farmaco che appena ottenuto il via libera delle autorità sanitarie britanniche la Sovrana di 94 anni e suo marito 99 anni saranno entrambi vaccinati in via Prioritariadella loro età e non come trattamento preferenziale Maxi rissa ieri sera nel centro di Roma dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto al Pincio quasi tutti erano senza mascherina o con la mascherina abbassata sui social network sono vicini video che testimoniano quanto avvenuto intervenute le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per disperdere l’assembramento momento non si conoscono nei protagonisti nei motivi che l’avrebbero generata Sport vincono le favorite negli anticipi di Serie A la Juve si impone Nel derby su Torino per 21 la Lazio passa a Siena 21 l’Inter batte il Bologna per 3 a 1 ed è la seconda in classifica IBS della Juve paratici si dice tranquillo sul caso Suarez rifarei le stesse cose Assolutamente nuova chance per Balotelli che Riparte dalla serie B con il Monza di Berlusconi Galliani in campo alle 12:30 udinese-atalanta alle 15 Verona Cagliari Parma Benevento Roma Sassuolo nei posti CPI Crotone Napoli e Sampdoria Milan ed è tutto per quest’edizione buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa