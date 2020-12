Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale buona domenica ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio bagno di folla per Donald Trump e Melania valdosta Georgia accolti dalle innovazioni dei fan E dai cori come vs Us sotto una gigantesca bandiera americana entrambi senza mascherina che parte del pubblico quello del presidente il primo comizio dopo le elezioni e sostegno di 2 senatori repubblicani uscenti impegnati nel ballottaggio del 5 gennaio gli Stati Uniti hanno registrato oltre 1000 casi di coronavirus nei primi 5 giorni di dicembre nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagio superato quasi quota 200.000 per il quarto giorno consecutivo e quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University si è quanto riporta anche la CNN Maxi rissa ieri sera nel centro di Roma dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto La Terrazza Del Pincio nel cuore della città come scrive l’ANSA quaerano senza mascherina o con la mascherina abbassata sui social network e alcuni video ripresi anche dei media testimoniano quanto avvenuto dai filmati si nota anche l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa per disperdere l’assembramento momento non si conoscono i protagonisti della rissa nei motivi che l’avrebbero generata il centro-destra si unisce sul No al mese Mentre ieri è andato in scena un Serrato botta e risposta tra i leader di Italia viva Matteo Renzi è il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi in vista del voto del senato di mercoledì il ministro dell’economia Roberto Gualtieri si dice fiducioso in un positivo per meloni sul Mes crolla con te o crolla il MoVimento 5 Stelle ed è tutto buon proseguimento di ascolto eh Buona domenica

