Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica dalla redazione da Francesca Vitale in studio si allarga e lockdown in California contro la pandemia dopo l’aria della Baia di San Francisco l’ordine di restare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale della Valle di San gioachin che comprendono Los Angeles San Diego dall’altro lato dell’Atlantico la regina Elisabetta seconda riceverà nelle prossime settimane il vaccino sai per una autodichiarazione per raggiungere assistere parenti amici soli non autosufficienti durante le feste natalizie ma anche controlli mirati e delle forze dell’ordine in stazione autostrade arterie principali del paese per scongiurare spostamento ingiustificati a Natale Santo Stefano e Capodanno la circolare del Viminale indirizzata ai Prefetti approfondisce alcuni punti del ultimo dpcm anti-covid annunciando una stretta chequalche eccezione il maltempo continua a flagellare l’Italia è stato diramato un allerta rossa sul kung in settori di Veneto Friuli Venezia Giulia e sulla Provincia autonoma di Bolzano allerta arancione su emilia-romagna Lazio provincia autonoma di Trento Umbria Abruzzo Campania Molise Puglia Calabria e sull’intero territorio della Sicilia valutata Inoltre allerta gialla su alcuni settori Lombardia Liguria Toscana e Basilicata centinaia di giovani quasi tutti minorenni si sono dati appuntamento al tramonto alla Terrazza Del Pincio nel cuore di Roma dando sfogo a una maxi-rissa quasi tutti erano mascherina o con la mascherina basata sui social network sono decine video che testimoniano l’accaduto dai filmati si nota anche l’intervento delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa per disperdere la se è quasi ora di pranzo sentiamo che Cosa bolle in pentola la ricetta di oggi dal nostro chef Piero cantoreOggi voglio fare con voi un abbinamento un po’ insolito ma meraviglioso siete mai così si è perfetto questa abbinamento provatelo anche voi a fare perché vi stupirà come ha stupito me semplicissimo ostriche e cime di rapa un abbinamento eccezionale facciamo delle ostriche al limone semplicissimo con un po’ di sale quindi prendiamo la l’ostrica lo apriamo con il solito strumento che si usa per per aprire le ostriche dopo averla aperta la condiamo con il succo di un mezzo limone e sopra un po’ di sale a fianco abbiamo le nostre cimette di rapa che avevamo portato che abbiamo usato semplicemente saltate velocemente con un po’ di olio e un po’ di aglio in camicia le stesse che abbiamo usato per i molluschiquesta operazione questa che le facciamo raffreddare le abbiniamo viene fantastico un po’ di cime di rape e l’ostrica mi dico che in bocca avrete un gusto molto particolare tutto a provare a me non mi resta che darvi Buon appetito e di tutto anche da parte nostra ancora lavori di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa