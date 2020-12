Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio giornata segnata dal maltempo un po’ su tutta Italia alcune criticità frane valanghe ed esondazioni piogge intense che hanno messo in ginocchio non vari territori in Veneto Zaia governatore invita ad evitare di dirigersi verso il Bellunese e avvia l’iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone colpite dal maltempo chiuso un tratto della A27 Venezia Belluno tra fadalto e l’uno evacuata una casa di riposo ad Alba Goi allerta rossa in Emilia Romagna per la piena dei fiumi Secchia e Panaro che ha rotto anche gli argini nel Modenese evacuati cittadini tra Gaggio Nonantola in Alto Adige treni fermi e che strade chiuse off-limits il Brennero crollato ieri sera Un piccolo ponte sul torrente a Gosaldo nel Bellunese dove un mezzo dei vigili del fuocofondato Nel greto Idro occupanti in salvo Mose sempre in azione a Venezia ha scongiurato due punti da 130 cm di acqua alta gravi disagi nel salernitano e nel i numeri della pandemia nelle ultime 24 ore 18887 nuovi casi di covid 564 decessi la quota delle persone decedute per covid 60000 dall’inizio dell’emergenza sarà un Natale di responsabilità sacrificio di speranza Perché ho un po’ di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere lo del commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il covid perché non ne è immune ha spiegato perché ha avuto il covid del periodo di immunità si concluderà Comunque quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro ma non saranno i primi e neppure i secondi ha detto Arcuri oltreoceano un milione di casi di covid e nei primigiorni di dicembre in tutto il continente americano ieri il numero di nuovo il contagio ha superato i 200 mila per il quarto giorno negli Stati Uniti lockdown in California per 27 milioni di Elisabetta II e il principe Filippo riceveranno nelle prossime settimane al vaccino Fighter biontech contro il covid in via prioritaria a causa della loro età lo sport in chiusura a calcio è Serie A 10A di campionato pareggi a Reti inviolate tra Parma e Benevento e tra Roma e Sassuolo dove è subentrata La barca è Annullato un gol a mechitarian pareggio per 11 tra Verona e Cagliari questa sera 20:45 Sampdoria Milan è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa