Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio anche nello Stretto di Messina non si viaggia senza Green Park tutti viaggiatori tra Messina e Villa San Giovanni per passare da una sponda all’altra dovranno essere muniti della certificazione verde già dalla prima corsa alle 6:40 questa mattina decine di persone erano in fila e oltre ad acquistare il biglietto hanno dovuto mostrare il certificato intanto dopo il Friuli da oggi anche Bolzano e dona già le altre regioni rischiano di uscire dalla mi vaccino domani o forse più avanti vediamo tanto uso tutte le accortezze era quanto si ripeteva Antonino De Luca commerciante di 58 anni di Catania fino a settembre quando si è infettato a causa del mobile finito in terapia intensiva rischiando di non svegliarsi più devo dormire con l’ossigeno non è finita quando esci dall’ospedale racconta i polmoni devono ancora guarire andiamo all’estero la pandemiaAlza la testa anche negli Stati Uniti dove i contagi da covid e tornano a superare i 100000 giorni e decessi quotamille la media dell’ultima settimana di 114150 nuovi casi con un incremento del 52,4% di 1257 morti questo mentre New York Times rivela che la variante omicron era già presente negli Stati Uniti prima ancora di essere identificata tensione hotel durante la manifestazione che ha riunito 8000 persone contro le restrizioni anti-covid imposte dal governo belga sono scoppiati tafferugli tra la polizia un gruppo di manifestanti dopo che alcuni di loro hanno cercato di sfondare la barriera delle sedi delle istituzioni dell’Unione Europea i manifestanti hanno lanciato contro reggenti lattine e petardi La polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni il Nobel per la pace politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale di mia madre a 4 anni di prigione per l’accusa di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anticorpi che vanno in chat un portavocegiunta militare ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa