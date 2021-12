Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione entra in vigore da oggi in Italia il super Green pass o che impasta e rafforzato resterà in vigore fino al 15 gennaio Con lo scopo di rendere più sicuro il periodo di festività incentivare le vaccinazioni puntato nella capitale durante i controlli per i passeggeri di busto e m a sanzione dell’Uomo gli agenti della polizia locale alla fermata di piazzale Flaminio il passeggero era appena sceso dall’autobus quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il certificato non ce l’ho perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni che ha giustificato il cinquantenne romeno per lui è scattata una sanzione di €400 però mi arrivano anche dati incoraggianti per la campagna vaccinale abbiamo avuto un incremento del 30% delle vaccinazioni nella ultima settimana le prime dosi sono raddoppiate annunciato l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato e in Austria prende forma il disegno di legge per l’obbligo vaccinale che entrerà in vigore aMaiolino Pac se riceveranno ogni tre mesi un invito dal ministro della sanità a parte immunizzare in caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da €600 che diventa una super ammenda da 3 a €600 per chi non la paga entro i termini stabiliti sono esentati dall’obbligo i bambini sotto i 14 anni donne incinta che è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinati per motivi medici e donne che hanno partorito i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per ricevere la prima dose torniamo in Italia con la partenza del super Green pass il governo ha fissato una serie di misure volte a contrastare con una maggiore incisività il numero di contagi nel nostro paese misure che dovrebbero scongiurare anche nuove chiusure devastanti sotto il periodo natalizio come ribadito il Sottosegretario alla salute per parrucchieri che invita a non abbassare la guardia attenzione la variante omicron quindi aspettiamo quelle regole basi come la mascherina e aggiungi abbiamo registrato un aumento esponenziale di casi di contagi tra i bambini e gli adolescenti i nostri figli dovrebbero essere vaccinati in primis solo per la loro sicurezza poi senza ombra di dubbioche l’effetto di protezione per la comunità lo metto dei vantaggi delle ultime settimane ha riportato Alcune regioni indietro nel tempo in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si trovano in zona gialla se non ci sarà una netta inversione della curva epidemiologica Entro Natale rischiano di passare in zona gialla anche Veneto Calabria Liguria Marche e Lazio che mi addormento è presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di là per reati societari e bancarotta secondo quanto si apprende la squadra di calcio non è coinvolta nelle indagini da questa mattina sono in Corso perquisizioni nell’abitazione romana del Patron del club Ligure però è stato trasferito nel carcere di San Vittore mentre altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari tra gli arrestati anche Giorgio e Vanessa Ferrero rispettivamente nipote e figlia di Massimo Ti è vero che sono finiti ai domiciliari dal resto di Ferrero è legata al fallimento di alcune società con sede in Calabria è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa