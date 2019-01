Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio una bella fa sbarcare I migranti in mare sulla si cuoce la SIAE arriva dal Papa Francesco che si rivolge al leader europei dimostrate e concreta solidarietà ha detto ieri il pontefice No dal premier maltese Joseph Muscat non diventeremo luogo dove vengono fatti sbarcare migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri paesi non vogliono accogliere ha detto il Ministro dell’Interno Salvini Rivendica che l’Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa e sottolinea giusto che Di Maio parli e che dica la sua Ma sui migranti quello che decide sono io mai più scafisti chi fa soldi sulla pelle degli altri queste le parole di Salvini non ho mai firmato autorizzazione a trivellare il nostro paese i nostri Mari e mai lo farò lo ha detto il ministro dell’ambienteSergio costa che annunciato poi essere al lavoro insieme al Ministero dello Sviluppo Economico per inserire nel DL semplificazione una norma per lo stop a 40 permessi dipendenti non porterò l’Italia al medioevo ha detto sul reddito di cittadinanza c’è una bozza di decreto legge che vi sarebbe una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019 2020 per la contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’addio del reddito di cittadinanza la platea di coloro che beneficerebbero del provvedimento secondo Palazzo Chigi sarebbe di circa 5 milioni di persone nate ispettori ministeriali agli Spedali Civili di Brescia dove un bambino nato prematuro lo scorso IV dicembre morto nel reparto di terapia intensiva neonatale a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause si tratta del terzo decesso in una settimana la ministra Grillo vuole fare chiarezza per capire se ci sia correlazione tra diversiche secondo il nosocomio non sarebbero collegati oggi sarà eseguita l’autopsia sul neonato e la famiglia chiede verità è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa