Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio di ieri l’appello a far sbarcare migranti ora in mare sulla si cuoce sulla sia ai da Papa Francesco che si rivolta i leader europei dimostrate concreta solidarietà ha detto il pontefice della Valletta il premier maltese Joseph Muscat dice non diventeremo luogo dove vengono fatti sbarcare I migranti salvati dalle organizzazioni umanitarie che altri paesi non vogliono accogliere Salvini Rivendica che l’Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa e sottolinea è giusto che Di Maio parli e che dica la sua Ma sui migranti quello che decide solo io mai più scafisti chi fa soldi sulla pelle degli altri Golden globes tre globi d’oro a Green Book 2 Bohemian Rhapsody e due a Roma Uno solo a star is Born Green book è il migliorcome Dio musical mentre il racconto della vita di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody è il miglior film drammatico rami malek è il miglior attore protagonista Roma di Alfonso cuaron è il miglior film straniero è Qual è il miglior regista delusione per star is Born con Lady Gaga che si vede soffiare il premio come miglior attrice da Glenn Close Cina e Stati Uniti hanno riavviato oggi a Pechino e colloqui sulla articolato negoziato commerciali in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 giorni si gratta il primo dicembre dai presidenti Donald Trump e XI jinping’s a margine del G20 di Buenos Aires José Ramon Fernandez generale considerato un eroe della Repubblica di Cuba è morto ieri a L’Avana all’età di 95 anni conosciuto dal popolo cubano come i LED gallego Fernandez ricoprire nel corso della sua lunga carriera militare politica diverse responsabilità nelle forze armate rivoluzionarienello Stato e nel governo cubania è anche nel Comitato Olimpico dell’isola caraibica è stato venduto in un autogrill della A3 a Sala Consilina nel salernitano il biglietto del primo premio da €5000000 della Lotteria Italia la fortuna bacia la Campania che conquista anche il secondo e il terzo premio due milioni e mezzo a Napoli un milione e mezzo a Ercolano e altri due premi 1500000 euro vanno a Torino e fabbro in provincia di Terni è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa