Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli Cina e Stati Uniti d’America no riavviato a Pechino i colloqui sulla articolato negoziato commerciale in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 giorni si gratta il primo dicembre dei presidenti da un’altra Mac thinking a margine del G20 di Buenos Aires la delegazione americana guidata dal dice rappresentanze sulle Commercio Jeffrey gigabyte include funzionari dei Ministeri dell’Agricoltura dell’energia e del tesoro Si confronterà con quella cinese fino a domani su temi sollecitati dagli Stati Uniti qual il riequilibrio dell’interscambio commerciale e detenzione sul trasferimento forzato di tecnologia accesso ai mercati le borse cinesi viaggiano positiva In sia al Forte rimbalzo segnato venerdì da Wall Street e dalle attese pericologiochi di oggi e domani sulla commercio tra Stati Uniti e Cina che si chiuderanno a Pechino in quello che è il primo faccia a faccia tra le parti l’indice composito di Shanghai sale dello 0,66% mentre quello di scienze Segna un Progresso del 1,20% quanti migranti accogliamo Zero abbiamo già dato così il vicepremier Matteo Salvini in una Diretta Facebook su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia centinaia di donne e bambini in riconosciuti in fuga da associazione serie e che avranno in Italia e loro futuro poi basta per i trafficanti di esseri umani porti italiani sono ed erano e saranno chiusi grazie a questo traffico Gli scafisti comprano armi e droga io non sarò complice di chi vende esseri umani per poi comprare armi e droga Leo NG non hanno obbedito alle indicazioni precise impartite primo premio da 5 milioni a Sala Consilina in provincia di Salerno il biglietto dellaprimo premio da €5000000 della Lotteria Italia la serie e il numero del tagliando G15 4304 la dea bendata ha baciato quindi la campagna e primi tre super premi della Lotteria Italia finiscono tra Salerno e Napoli 3 globi d’oro a Green book A2A Bohemian Rhapsody e due a Roma Uno solo a star is Born la cerimonia dei Golden globes ha aperto la stagione dei premi decretando i vincitori del premio istituito dal Hollywood Foreign Press Association Green book è il miglior Comedy Music Hall mentre racconto della vita di Freddie Mercury in Albania Rhapsody è il miglior film drammatico è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa