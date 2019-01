Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stiamo pianificando ora una barriera d’acciaio piuttosto che un muro di cemento è una soluzione sia più forte si è meno invadente una buona soluzione è made in Stati Uniti d’America lo scrive da un’altra ma su Twitter svelando nuovo incontro nel pomeriggio a Treviso presidente Ana hickmann se il leader democratici in congresso per tentare di trovare un accordo per la fine dello shutdown un incontro che il Tycoon definisce produttivo in cui sono stati discussi molti dettagli sulla sicurezza del confine con il Messico fine Stati Uniti hanno riavviato oggi a Pechino i colloqui sulla titolato negoziato commerciale in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dei presidenti Donald Trump e XI jinping’s immagine del G20 di Buenos Aires e la delegazione americanail rappresentante sul commercio Jeff the Girls include funzionari dei misteri dell’Agricoltura e dell’energia e del Tesoro ci si confronterà con quella cinese fino a domani è stato venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno il biglietto del primo premio da €5000000 della Lotteria Italia la serie il numero del tagliando sono G15 4304 il secondo premio da due anni e mezzo di euro dal tagliando e 449 246 venduto a Napoli il terzo premio da un milione e mezzo di euro è stato vinto del biglietto e 265 607 venduto a Pompei quarto premio da €1000000 Val tagliando P38 69 71 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da €500000 fa il tagliando f07 5026 venduto 8 litre di rigetto è avviato per 7 permessi di ricerca del petrolio in Adriatico nel canale di Sicilia e quanto spiega il Sottosegretario al mise Davide Crippa 5 Stelle rispondendole notizie dei giorni scorsi sull’autorizzazione nell’Adriatico delle trivelle Lasciando da parte inutili e sterili polemiche afferma sono più che disponibile a incontrare le associazioni convinto che il lavoro A più mani ci possa permettere di fermare nel modo più celere queste rivelazioni ho la netta sensazione scrive ancora in un post su Facebook che la questione sia ormai assumendo dei caratteri di disinformazione voluti José Ramon Fernandez altezza generale considerato un eroe della Repubblica di Cuba è morto ieri a L’Avana all’età di 95 anni lo riferisce l’agenzia di stampa pranza la chiudiamo con Los Angeles a tre globi d’oro a Green Book 2 Bohemian Rhapsody e due a Roma Uno solo a star is Born alla cerimonia dei Golden Globe aperto la stagione dei premi deprecabile vincitori del premio istituito dal Hollywood Foreign Press Associationgrammatica delusione invece festa Lisbona candidato a 5 premi Ma che si deve accontentare di quello alla migliore canzone è tutto dalla redazione appuntamento ai nuovi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa