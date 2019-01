Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono diventati quattro i casi di neonati deceduti agli Spedali Civili di Brescia nel reparto di terapia intensiva neonatale ai tre casi già noti Si è aggiunto anche quello di un neonato morto sabato mattina sarebbe stato portato il reparto poco dopo la nascita e non è il sopravvissuto anche su questo caso l’ospedale Brusciano ha disposto accertamenti ieri il ministro della Salute Giulia Grillo aveva inviato a Brescia inaf è avviato l’ispezione ministeriale agli Spedali Civili dopo la morte del piccolo Marco nato prematuro la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di 4 milioni 916786 persone e 1,73 milioni di nuclei familiari non si legge nell’ultima bozza della relazione di accompagnamento alla Teso decreto su reddito didai beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno accettare un’offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale dopo 18 mesi di fruizione Del sostegno lo si legge nell’ultima bozza di relazione di accompagnamento alle misure che saranno inserite nel decreto attesa giorni nelle bozze visionate in precedenza il limite era di 12 mesi chi beneficia del reddito di cittadinanza potrà avere un incentivo all’imprenditorialità fino a €4680 se avviare un’attività in proprio thriller gialli non mollate è l’incipit di un nipote di Luigi Di Maio sul blog delle Stelle il MoVimento 5 Stelle è pronto a darmi il sostegno di cui avete bisogno come voi anche noi condanniamo con forza Chi è che ha usato violenza durante le manifestazioni ma sappiamo bene che il vostro movimento Pacifico possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta Rousseau il 2018 è stato un anno positivo per il turismo 37italiani su 10 sono andati in vacanza lo scorso anno il 6% in più rispetto all’anno precedente Secondo i dati i compiti turismo Istituto Piepoli la spesa per le vacanze degli italiani è stata Superiore rispetto al 2017 per il 24% degli intervistati mentre solo il 12% dichiara di aver speso di meno il 2019 potrebbe essere anche migliore del 2018 e per i prossimi mesi l’Italia è la meta preferita di qualche il 80% dei viaggiatori si allunga A grande richiesta l’ultima serie di concerti di Ennio Morricone Il maestro ha deciso di aggiungere altre due date ai Final Concert spilla il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla il premio Oscar che ha festeggiato il mese scorso il suo novantesimo compleanno si esibirà quindi in due concerti all’Arena di Verona 18-19 Maggio inizia i concerti a Caracalla 15 16 18 19 21 22 giugno ed è tutto per ora dalla redazione di diamo appuntamento alle prossime news

