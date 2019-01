Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 2018 è stato in Italia l’anno più caldo da oltre due secoli lo indicano i dati raccolti nel nostro paese a partire dalle 1800 e contenuti nella banca dati di climatologia storica dell’atmosfera è del clima del consiglio nazionale delle ricerche i dati indicano che siamo in presenza di un cambiamento climatico importante è che l’Italia l’aumento di temperatura è più forte rispetto all’agenda della media globale ha detto il responsabile della banca dati Michele Brunetti uomo è stato ucciso da un elefante nello Sri Lanka mentre cercava di tematizzare il pachiderma secondo quanto riporta il Daily Mail la tragedia ripresa anche in un video è avvenuta vicino al parco nazionale di yala nel sud del paese nel video si vede l’uomo di cui non è stata resa nota l’identità mentre si avvicina l’elefante alzo la mano perchiamare la sua attenzione per avvisarlo per tutta risposta il pachiderma lo carica e quando l’uomo cadde a terra e si accanisce contro di lui lo calpesta morte mentre nel sottofondo si sentono le grida dei presenti i PM di Como hanno chiuso le indagini sull’ eruzione di un gruppo del Veneto fronte skinhead del 28 novembre 2017 durante una riunione del Movimento Como senza frontiere in cui si discuteva di migranti sono 13 gli indagati le teste rasate avevano fatto irruzione nei locali e secondo i PM preteso Silenzio assoluto costringendo i volontari ad ascoltare l’integrale lettura di un comunicato che simpatizzava l’attività dell’associazione nella gestione dei migranti giunti a Como in provincia i 13 che hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini il lato che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio sono accusati di violenza privata per avere scrivono i PM coordinati dal Procuratore Nicola piacente incoscienza tra loro quali militanti del Veneto fronte skinhead fatto il rootsenza alcun preavviso la regione Umbria ricorre alla Corte Costituzionale contro la legge Sicurezza nella seduta della giunta che ha approvato la mozione l’assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti i profili di Palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute assistenza sociale diritto allo studio formazione professionale e politiche attive del lavoro e l’edilizia residenziale pubblica la Regione Piemonte presenterà ricorso contro la legge sicurezza lo ha confermato il presidente Sergio chiamparino ho avuto conferma dall’avvocatura dice che su questo si sta anche confrontando con i colleghi della Regione Toscana che esistono le condizioni giuridiche per il ricorso alla consulta il decreto impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avrà ripercussioni sui servizi sanitari assistenziali di nostra competenza il successore di mohamed. Il Sovrano della Malaysia che ha abdicato a sorpresa ierieseguito altri per scatenato dal suo matrimonio con una top model russa 25 anni sarà nominato il 24 gennaio lo riferiscono fonti ufficiali dopo una riunione del consiglio dei governanti Chi è composto da 9 principi ereditari Ognuno dei quali è mia per 5 anni quarantanovenne Mohamed Quinto però è rimasto sul trono solo due ed è stato il primo sovrano nella storia della Malaysia ad aver chiamato il nuovo sovrano durerà una settimana dopo la sua nomina il 31 gennaio è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa