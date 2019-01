Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 7 gennaio in studio Giuliano Ferrigno plemo del reddito di cittadinanza in apertura la platea dei beneficiari sarà di 4 milioni 916786 persone pari a 1,73 milioni di nuclei familiari non si legge nell’ultima bozza della relazione di accompagnamento alla testo decreto sul reddito di cittadinanza modificato il limite di tempo oltre i quali beneficiari dovranno accettare un’offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale che sale a 18 mesi da 12 previsti non le volte precedenti Dunque i primi sei mesi di funzione del reddito va accettato un’offerta Entro 100 km dalla residenza tra il 7 e il diciottesimo mese intero 250 km oltre il diciottesimo mese Nel caso in famiglia non ci siano minori nei disabili ovunque in Italia Lega intanto non ha presentato un emendamento al ddl di riforma costituzionale che introduce chi l’avete Random propositivo 77 dal PD19 da Fratelli d’Italia due dei quali si introducono il quorum è il reddito delle famiglie italiane è aumentato nel terzo trimestre 2018 dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre i consumi sono cresciuti dello 0,3 lo comunica l’Istat spiegando che di conseguenza la propensione al risparmio è stata pari al 8,3% meno 0,2 e anche il potere d’acquisto è sceso dello 0,2% l’Istat riferisce inoltre che tra luglio e settembre il rapporto deficit PIL è stata al 1,7% rispetto al 1,8 nello stesso periodo 2017 la spesa per interessi è cresciuta invece di circa 1,7 miliardi la pressione fiscale aumentata dello 0,1% al 40,4% del film Chi è sterile Parlamento britannico voterà il piano della Premier theresa May sulla brexit il 15 gennaio lo scrive la BBC online citando fonti governative nel frattempo oltre 200 parlamentari hanno firmato una lettera indirizzata la prendere soltanto da escludere in uscita dal paese dell’Unione Europea senza un accordo con Bruxelles iniziativa della deputata sperma nel del deputato dellabojack drums secondo i quali una brexit e senza una corda porterà a perdite di posti di lavoro e chiusura un’ultima notizie del 2018 è stato in Italia l’anno più caldo da oltre due secoli quindi sono i dati raccolti nel nostro paese a partire dalle 1800 i contenuti nella banca dati di climatologia storica del CNR i dati indicano che siamo in presenza di un cambiamento climatico importante è che in Italia è l’aumento di temperatura è più forte rispetto al 30 della media globale ha detto il responsabile della banca dati Michele Brunetti è tutto grazie per averci seguito le devo già tornano alla prossima edizione

