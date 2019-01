Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno depuratore di acqua potabile a bordo della nave con 17 migranti traguardi una donna e due bambini soccorsi lo scorso 29 dicembre sono rigorosamente razionale ed anche il carburante finito la forza per egizi ai Se continua così dice il capo delle operazioni a bordo dovremmo presto chiedere a Malta il sostegno e rifornimento delle nostre forniture le persone sono allo stremo la Germania offre la disponibilità a partecipare all’accoglienza dei profughi delle navi nell’ambito di una soluzione solidale Europea cappello del Papa il nazionalismo non prevalga sui diritti e Giustizia tutelare i rifugiati e migranti non si placa intanto lo scontro politico l’Unione Europea dice stiamo consumando i telefoni per cercare una soluzione e Luigi Di Maio sul blog delle stelle Tu porta il gilet gialli non mollate scrive affermando che il MoVimento 5 Stelle pronto a dare il sostegno di cui hannobisogna mettendo anche a disposizione alcune funzioni del sistema operativo per la democrazia diretta Rousseau i media francesi fanno sapere intanto della ex portavoce dei di leggerli formerà un proprio partito politico la cronaca sono diventati quasi di neonati deceduti agli Spedali Civili di Brescia reparto di terapia intensiva neonatale a tre casi già noti Si è aggiunto anche quello di un neonato morto sabato mattina sarebbe stato portato in reparto poco dopo la nascita non è sopravvissuto anche su questo caso l’ospedale Bresciana disposta Certamente un’ottima notizia in chiusura due alpinisti dispersi da ieri nella zona della cristalliera sulle montagne della Val Chisone sono stati trovati morti dagli uomini del soccorso alpino che li stavano cercando secondo quanto ricostruito i due hanno trascorso la notte tra sabato e domenica presso Il bivacco del Lago i tecnici del soccorso alpino a bordo dell’ambulanza del 118 hanno individuato delle Salmè stanno procedendo con il recupero è tutto grazie per averci seguito le news di turno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa