Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno punti di governo della Lega fermano che non c’è polemica sul caso si qualsiasi altra Conte Salvini sottolineando che il Ministro dell’Interno ribadisce il nodo di arrivo via mare in Italia per bloccare una volta per tutto il traffico di esseri umani che arricchisce scafisti mafiosi e trafficanti dice la soluzione secondo Matteo Salvini sono i corridoi umanitari via aerea per chi scappa davvero dalla guerra già confermati anche per il 2019 intanto la UMG si fa sapere che sono state razionate le forniture di acqua potabile sulla nave è che anche il carburante finito i 17 migranti a bordo Sono allo stremo dicono dalla UMG la cronaca tentato omicidio la cosa che ha portato in carcere 3 ragazzi due minorenni un appena maggiorenne arrestati a Massa per l’aggressione ad un minore due sono ai domiciliari un recluso nel carcere minorile di Torino La baby gang aveva tiratocarissima in un parco pubblico nel periodo delle feste di Natale e qui il ragazzo sembra per futili motivi prima è stato picchiato e poi ferito con un temperino alla gola la cena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e dovrà restare in carcere Marco piovella uno dei capi della curva nord interista arrestato nell’inchiesta sugli scontri tra ultra prima di Inter Napoli del 26 dicembre che hanno portato al decesso di Daniele Belardinelli investito Forse da due auto e ho deciso di Milano Guido Salvini respingendo la richiesta dei domiciliari della Difesa piovella scrivergli Si fa seguito la regola del omertà dei gruppi della curva che uscirebbe Certamente rafforzata se fosse scarcerato provocando ostacoli ancora maggiori all’accertamento della verità ultima notizia in chiusura che arriva dal Regno Unito il Parlamento britannico potere al piano della Premier theresa May sulla brexit il 15 gennaio lo scrive la BBC on line e citando fonti governative frattempo oltre i 200 parlamentari hanno firmato la lettera indirizzata alla Premiere esortandolo ad escludere un’uscita del paese dell’Unione Europea senza un accordo con Bruxelles l’iniziativa e della deputata Astori Carolina spellmandeputato delle borre Jack dromi secondo i quali una brexit e senza un accordo cos’era perdite di posti di lavoro e tutto grazie per averci seguito le cose tornano alla prossima edizione

