Ultime Notizie Roma del 07-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno DL sicurezza in apertura anche la regione Umbria dopo Piemonte Toscana Emilia Romagna e Calabria Annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto secondo la giunta il provvedimento presenta profili di paritec incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute assistenza sociale diritto allo studio formazione professionale e politiche attive del lavoro edilizia residenziale pubblica anche il Lazio valuta il ricorso Intanto il governatore Zingaretti ha dato alle Asl la Direttiva di Non interrompere l’assistenza sanitaria nessuno Indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche reddito di cittadinanza la platea dei beneficiari sarà di 4 milioni 916786 persone è pari a 1,73 milioni di nuclei familiari così la gente l’ultima volta della dellanel decreto cambia il limite di tempo oltre il quale i beneficiari dovranno accettare un’offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale che sale a 18 metri dai 12 previsti nelle Bastia precedenti Dunque nei primi sei mesi di funzione del reddito va accettato un’offerta Entro 100 km dalla residenza tra il 7 al diciottesimo mese entro 250 km Poi nel caso in famiglia non ci siano minori nei disabili ovunque in Italia il reddito delle famiglie italiane è aumentato nel terzo trimestre 2018 dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre i consumi sono cresciuti dello 0,3% lo comunica l’Istat spiegando che di conseguenza la propensione al risparmio è stata pari al 8,3% meno 0,2 anche il potere di acquisto è sceso dello 0,2% lista ti riferisci inoltre che tra luglio e settembre rapporto deficit PIL e si è attaccata al 1,7% rispetto a 1,8 nello stesso periodo 2017 la spesa per interessi è cresciuta invece di circa 1,7 miliardi la pressione fiscale aumentata dello 0,1% al 40,4% del PIL l’ultima notizia in chiusura ancora di economia apartheidsaldo e stralcio l’Agenzia delle Entrate riscossione pubblicato sul proprio sito internet il modulo della domanda di adesione alla sanatoria la norma contenuta una legge di bilancio consente alle persone in situazione di grave comprovata difficoltà economica di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi scontando anche sanzioni e interessi di mora il reddito però deve essere sotto i €20000 e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa