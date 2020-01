Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nuova marea umana ieri a Teheran per il corteo funebre memoria del generale che ha senso le mani erano fa sapere che nemmeno se ci vedessimo Trump sarebbe sufficiente a vendicarlo solo l’espulsione degli americani dalla regione lo sarà il presidente statunitense difende le sue scelte spiega che ora gli Stati Uniti sono molto più sicuri lire che intanto ha chiesto a loro che il consiglio di sicurezza condanni il giallo su una lettera in cui vertici militari americani informavano la loro controparti irachena di avere iniziati i preparativi per lasciare il paese il pentagono ha immediatamente smentito anche se fai un generale statunitense spiegato che la missiva era solo una botta che quindi non doveva essere inviata e nel giorno in cui il primo gruppo di soldati dei Turchi sbarca Tripoli le porte del generale Khalifa haftarsono di aver preso il controllo di una città strategica come stirpe da Bruxelles arriva l’archiviazione della missione diplomatica europea che sarebbe dovuta a provare No oggi nella capitale Libica intanto proseguono i colloqui cercare una soluzione diplomatica nella notte ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Roma l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri Joseph vorrei è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che sabato pomeriggio era rimasto gravemente ferito con il Bob schiantatosi contro un albero sulle nevi di Valdidentro in provincia di Sondrio troppo gravi le lesioni per il piccolo che era ricoverato con il fratellino di 2 anni dimesso ieri che sedeva nella parte posteriore dello slittino che scendendo da un pendio aveva preso eccessiva velocità festa grande all’ombra della Mole Torino infatti la città si porta a casa il primo premio da €5000000 della Lotteria Italia di quest’anno il secondo premio quello da 2 milioni in mezzo è andato invece un biglietto venduto a Gonars paesino da 4000 anni in provincia di Udinepiù basso del Podio con una vincita da un milione e mezzo di euro si piazza Roma seguita da Luca con €1000000 è da Erba in provincia di Como con €500000 Sport doppio Luca ha l’interesse sognato ieri sera il campo del Napoli per tra un’ora agguantando la Juventus in testa alla classifica una vittoria in terra partenopea che mancava da 23 anni Luca una pippa ironizza con te ne ho sentite di tutti i colori su di lui spiega dicevano che fosse una pizza Speriamo continuino a dirlo ha detto che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa