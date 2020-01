Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio le crisi Stati Uniti Iran Trump avverte Teheran non avrà mai l’atomica il pentagono smentisce il ritiro delle truppe americane dall’iraq e il corteo funebre del generale soleimani è arrivato ackerman cambiamo decisamente argomento parliamo della Lotteria Italia è stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da €5000000 la serie il numero di tagliando sono o 00 55 38 il secondo premio da €2000000 p463 1128 a Gonars in provincia di Udine il terzo premio €2000000 è stato vinto dal biglietto n 121940 venduto a Roma il quarto premio da €1000000 va il tagliando p370 30328 Erba in provincia di Como e il quinto è ultimo premio di prima categoria da €500000 va al tagliando C1 27922 venduto a Lucca e torniamo a parlare degli incidenti in montagna sale a sette il numero dei morti dopo l’incidente a Lutago in Alto Adige Dove è nato Stefano lechner sabato notte investito un gruppo di ragazzi tedeschi l’ultima vittima È una ragazza di 21 anni che in condizioni gravi era stata portata in una clinica Innsbruck l’automobilista coinvolto nella tragedia intanto ha detto Vorrei essere io al posto di quei ragazzi cambiamo ancora argomento ancora cronaca ancora incidenti è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIIIprimo di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che sabato pomeriggio era rimasto gravemente ferito con il suo Bob schiantandosi contro un albero sulle nevi di Valdidentro in provincia di Sondrio troppo gravi le lesioni per Diego Lanza era stato ricoverato con il cartellino di 2 anni dimesso ieri che Severa nella parte posteriore dello slittino che scendendo da un pendio aveva presto eccessiva velocità chiudiamo dando un rapido sguardo alla borsa quella di Hong Kong Prova a ieri Martin Luther rialzo dello 0 45% a 28652,68 punti in scia alla prossima firma della fase 1 dell’accordo commerciale tra gli indici composit di scienze invece sono morti e salgono rispettivamente dello 0,07% e dello 0 18% a quota 1771,95 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

