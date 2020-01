Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio no Maria di persone in piazza per celebrare solo i nani un’enorme folla Si è radunata questa mattina ackerman alla città natale del Generali Legnano per la cerimonia di cultura della salma intanto New York Times ha rivelato che la guida Suprema Ali khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia Per l’uccisione del generale sia un attacco diretto è proporzionato contro interessi americani che segue aperta mentre dalle forze iraniane giallo suonare 3 in cui i vertici militari americani informavano la loro controparti irachena di avere iniziato i preparativi per lasciare il paese il pentagono immediatamente smentito anche se poi in generale statunitense ha spiegato che la missiva era solo una bozza che non doveva essere inviata paura ieri sera in pieno centro a Milano le fiamme hanno interessato il tetto di un edificio vicino allaThe Strangers costringendo i vigili del fuoco evacuare gli ospiti della struttura gli abitanti del condominio l’incendio è stato domato poco dopo le persone sono state fatte rientrare che andiamo argomento Tesla Wall Street la sua capitalizzazione di mercato supera per la prima volta gli 80 miliardi di dollari quasi quanto General Motors e Ford insieme il colosso delle auto elettriche di elon musk vale il 59% più di General Motors che ha la chiusura delle contrattazioni al valore di mercato di 51,2 miliardi di dollari Fort Vale invece 36,3 miliardi festa grande all’ombra della Mole Torino infatti la città che si porta a casa il primo premio da €5000000 della Lotteria Italia di quest’anno il secondo premio quello da 2 milioni mezzo è andato invece un biglietto venduto Gonars Paesi da 4000 anime in provincia di Udine più basso del Podio con una vincita di un milione e mezzo di euro si piazza Roma seguita da Luca €1000000 ed Erba in provincia di Como con €500000lo sport in chiusura doppio Lukaku è lautaro l’Inter ha espugnato ieri sera il campo del Napoli per 3-1 Ori agguantando La Juventus in testa alla classifica una vittoria in terra partenopea che manca da 23 anni Lukaku è una pippa ironizza con te ne ho sentite di tutti i colori su di lui spiega dicevano che fosse una pippa Speriamo continuino a dirlo ha detto E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di appuntamento a più tardi

