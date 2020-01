Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Iraq stampato dati italiani via la base americana Baghdad marea in piazza ackerman per la sepoltura di soleimani ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i soldati italiani hanno lasciato nel corso della notte la base americana baddas due giorni sotto il tiro dei mortai non scrive la stampa secondo cui il trasferimento dal compound union3 Ha riguardato tutti gli uomini italiani impegnati nelle operazioni di addestramento delle forze di sicurezza irachene una cinquantina di carabinieri ed è stato deciso dallo Stato Maggiore della Difesa in accordo con i vertici della NATO la Germania intanto annunciato che ritirerà alcune delle sue truppe catenina che nell’ambito della coalizione anti ISIS mentre il pentagono ha smentito la lettera in cui vertici militari americani informavano la loro controparti irachena di avere iniziati i preparativi per lasciare il paesecamera di persone in piazza per celebrare soleimani un’enorme folla Si è radunata ackerman alla città natale del generale iraniano per la cerimonia di sepoltura della salma intanto New York Times ha rivelato che la guida Suprema khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia Per l’uccisione del generale sia un attacco diretto è proporzionato contro interessi americani in seguito apertamente dalle forze iraniane e le forze dell’operazione album anal marsus che hanno sconfitto l’isis si mobilitano i propri uomini e mezzi per lanciare un contrattacco assiste per respingere il volo per martedì a far che hanno preso il controllo della maggior parte della città lo street the libya observer in riferimento al lancio di una controffensiva per la ripresa delle posizioni perse sulle forze del generale Khalifa haftar che ieri hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Sirte in un’intervista ha fatto quotidiano Il Ministero degli Esteri Di Maio fa sapere che la missione dell’Unione Europea in corso e lavora un incontro con al saraiapa Salvini attacca ancora Di Maio non è chiaramente all’altezza ma non è colpa solola squadra che non va Un forte terremoto ha colpito il nord ovest dell’Indonesia ma non è stato emesso alcun avviso di tsunami non sono stati segnalati al momento vittime o danni o lesioni il Sisma di magnitudo 6,2 a una profondità di 20 km poco al largo della Costa dell’isola di Sumatra lo riferisce L’Osservatore geologico statunitense l’ufficio meteorologico e Geofisico delle escluso minacce di Tsunami la gente corsa sulle spiagge in preda al panico paura ieri sera in pieno centro a Milano le fiamme hanno interessato il tetto di un edificio vicino all’Hotel Des etrangers costringendo i vigili del fuoco fare gli ospiti della struttura gli abitanti del condominio l’incendio è stato domato poco dopo le persone che sono state fatte rientrare che cambiamo decisamente argomento il decreto legge scuola ma non risolve il problema della sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico durante l’iter del provvedimentodeputati alla fine il test decreto legge varato dal governo sulla scuola è stato prolungati legge è la legge 159 del 20 dicembre del vecchio anno 2019 una legge che comunque non risolve il problema della sofferenza come ANIEF destino audizione che purtroppo mantiene diverse migliaia di precari lontani persino dalla partecipazione a questa procedura riservata concorsuale che solo per la scuola secondaria le diverse categorie scooter impersona dell’infanzia della primaria incredibilmente scooter passata di religione cattolica esclude il personale delle paritarie e dei corsi regionali riconosciuti dallo stato tutto questo comporta Di fatto l’impossibilità di essere assunti anche un errore dello Statoa confermare la preadesione ricorsi che verrebbero hanno portati avanti a parlarti Appena saranno pubblicati In primo luogo appunto per andare a sollevare la questione di legittimità costituzionale rispetto alla platea di candidati esclusi fare partecipare Don riserva e poi in secondo luogo anche per cui comunque sempre illogici e ragionevoli e ingiusti che sono stati riscontrati in questa legge Appena approvata una legge che dimenticata anche il personale ATA di suonare la posizione di Quanti sono i precari anche come dirigenti tecnici nello Stato e diventa dimentica anche il contenzioso che c’è in atto sia per i diplomati magistrale sia per chi ha ricorso avverso le ultime procedure concorsuali per concorso dirigente scolastico di una vedere soltanto a tutti anni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa