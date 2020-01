Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio annunzio che 13 scenari sono stati valutati nel supremo consiglio di sicurezza nazionale per la vendetta dell’Iran dopo L’assassinio del generale soleimani anche il più deboli di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti lo ha detto il segretario del consiglio contrammiraglio Alicia con cani citato da news prometto ha sottolineato che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione perché sulla base delle dichiarazioni della nostra guida tutte le forze di resistenza sono pronta vendi relazioni degli Stati Uniti torniamo in Italia la politica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio affronta il tema caldo della Libia in un’intervista al Fatto Quotidianocritiche all’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini puntava solo sull’immigrazione per fare campagna elettorale ha detto pronta la replica dell’ex alleato di governo ai microfoni di Radio24 anche gennaio 2020 dice è colpa di Salvini cambiamo ancora argomento torniamo in Australia incendi quasi 2000 case distrutte danni per 700 milioni di dollari chiami che stanno divorando il paese non accennano a fermarsi e venerdì un nuovo momento delle temperature potrebbe peggiorare ancora la situazione loghi da settembre hanno ucciso almeno 25 persone e milioni di animali Cambiamo argomento parliamo della Lotteria Italia è stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da €5000000 della lotteria la serie il numero di tagliando sono o 00558 il secondo premio da €2000000 al tagliando p463 112 venduto a Gonars in provincia di Udine in terzo premio downmezzo è stato vinto dal biglietto n 12 1940 venduto a Roma il quarto premio da €1000000 al tagliando p3700 3 venduto a Erba in provincia di Como e quindi l’ultimo premio di prima categoria da €500000 va al tagliando C1 27922 venduto a Lucca e cambiamo ancora argomento era il 1797 quando da Reggio nell’Emilia avuto inizio il percorso durante il quale Il Tricolore si è radicato lungo tutta l’Italia come simbolo dello stato unitario poi della Repubblica Fermati valori di libertà democrazia che hanno ispirato tante generazioni di italiani lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle 223a anniversario della bandiera ricordando che Il Tricolore raffigura l’emblema dei valori della carta fondamentale quali democrazia rispetto dei diritti dell’uomo solidarietà e Giustizia socialeE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

