Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio il consiglio di sicurezza nazionale iraniana valutato 13 scenari per la vendetta dell’ Iran dopo L’assassinio del generale sulle mani e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti l’ha detto il segretario del consiglio contrammiraglio alisha cani citato da parte news sottolineando che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione da cerimonia di sepoltura del generale ackerman la sua città natale ha visto la partecipazione di una folla enorme e la carta ha provocato almeno 35 morti e 48 feriti come riferito dai media locali Cambiamo argomento i soldati italiani hanno lasciato nel corso della notte americana Baghdad due giorni sotto il tiro dei mortai lo scrive la stampa secondo cui il trasferimento dal compound Union Ha riguardato tutti gli uomini italiani impegnati nelle operazioni di addestramento delle forze di sicurezza iracheneuna cinquantina di carabinieri ed è stato deciso dallo Stato Maggiore della Difesa in accordo con i vertici della nato da Germania in tanto annunciato che ritira alcune delle sue truppe schierate mirek nell’ambito della quale azione anti mentre il pentagono ha smentito la lettera in cui vertici militari americani informavano la loro controparti da che sa di avere iniziato i preparativi per lasciare il paese sotto il controllo delle forze governative dei foglietti al terreno ha detto interfax live vengo a capo del gruppo di contatto Russo in Libia al momento stirpe di nuovo sotto il controllo delle forze rialzerai ha detto tengo le forze di Tripoli anatre stato dozzine di di guerra sequestrato 20 mezzi ucciso 50 persone tra i soldati dell’esercito diastar tuttavia le utilità continuano le possibile che la situazione possa cambiare il ministro degli Esteri Di Maio annuncia per oggi una riunione straordinaria selcom Francia Germania Gran Bretagna e con l’alto rappresentante europeo Borella le sardine vanno verso un congresso nazionale probabilmente una due giorni liquidate saranno Resi noti entro il 23 gennaiola decisione è stata presa dal direttivo nazionale di Bologna delle sardine annunciata stamattina in TV dalla portavoce Torinese Francesca Valentina penotti era il 1797 quando da Reggio nell’Emilia via avuto inizio il percorso durante il quale Il Tricolore si è radicato lungo tutta l’Italia come simbolo dello stato unitario poi della Repubblica fermando i valori di libertà e Democrazia che hanno ispirato tante generazioni di italiani lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle 223a anniversario della bandiera ricordando che Il Tricolore raffigura l’emblema dei valori della carta fondamentale quali democrazia rispetto dei diritti dell’uomo solidarietà e Giustizia sociale nel terzo trimestre 2019 indebitamento delle amministrazioni pubbliche rapporto al PIL è stato pari al 1,8% invariato sullo stesso trimestre del 2018 lo rileva l’Istat Aggiungendo che nei primi mesi del 2019 rapporto deficit PIL è stato del 3,2 % in miglioramento sullo stesso periodo dell’anno prima il dato più basso dal 2007 sempre nel terzo trimestre la pressione fiscale è stata40,3% di 101 punti percentuali sullo stesso periodo del 2018 il dato cumulato dei primi 9 mesi è pari al 39,2% del PIL e valore più alto dal 2015 scende la spesa per interessi sarà invece il reddito delle famiglie Ma le loro spese aumentano di più il Pubblico Ministero di socio ha spiccato un mandato di arresto per la moglie di Carlos Gomez Carol la 53enne che ha la cittadinanza albanese sia lungo battuta per la liberazione del marito o criticato duramente il sistema giudiziario giapponese carole goldsmith precisa l’agenzia chiodo e accusata in particolare di falsa testimonianza davanti a una corte nipponica udienza nell’aprile scorso l’ex numero uno di renault-nissan è fuggito in Libano lo scorso venerdì parte da una tabaccheria di via San Donato nei pressi del centro di Torino la caccia al neo milionario la lotteria Italia è qui che è stato venduto il biglietto serie o numero 00 55 38 che si è aggiudicato il primo premio da €5000000 lo abbiamo scoperto mezz’ora fatitolare Federico che all’interno della rivendita di tabacchi aperta lo scorso Aprile all’angolo con via Galvani ha appeso il cartello primo premio 5 milioni vinti qui e noi per il momento ci fermiamo qui il informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa