Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue la guerra di minacce tra Stati Uniti e Iran Teheran dice il presidente americano ha trasformato l’America in uno stato canaglia il Parlamento iraniano non mette il pentagono nella lista dei terroristi Trump ribadisce tirano non avrà mai l’atomica la difesa americana precisa non colpiremo siti culturali cosa sta succedendo folla ackermann a Città delle Generali iraniano sulle mani per l’ultimo saluto nella resa dei funerali sono morte almeno 35 persone Annullata la cerimonia di sepoltura consiglio di sicurezza iraniano dice individuati 13 scenari per vendetta per il New York Times anche la guida Suprema Ali khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia Per l’uccisione del generale sia un attacco diretto è proporzionato contro interessi americani seguito apertamente dalle forzei soldati italiani hanno lasciato nel corso della notte la base americana a Baghdad da due giorni sotto il tiro dei mortai così scrive la stampa secondo cui il trasferimento del Campano Ognuno ha riguardato tutti uomini italiani impegnati nell’operazione di addestramento delle forze di sicurezza irachene una cinquantina di carabinieri ed è stato deciso dallo Stato Maggiore della Difesa in accordo con i vertici della NATO la Germania intanto annunciato che chiederà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell’ambito della coalizione anti ISIS mentre il pentagono smentito la lettera in cui vertici militari americani informavano la loro controparti irachena di avere iniziato i preparativi per lasciare il paese torniamo in Italia la politica oggi sarò a Bruxelles per un vertice straordinario sulla Libia insieme ai miei omologhi europei di Francia Germania e Gran Bretagna e l’ho annunciato su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio sottolineando che la situazione molto delicata ma questo non significa che l’Unione Europea debba restare immobile può in un’intervista al Fatto Quotidiano sempre sulnon risparmia critiche anche Alexa è alto Matteo Salvini puntava solo sull’immigrazione per fare campagna elettorale pronta la replica dell’ex alleato di governo e microfoni di Radio24 anche a gennaio 2020 è colpa di Salvini e andiamo in Australia incendi quasi 2000 casa distrutta e danni per 700 milioni di dollari le chiami che stanno divorando il paese non non fermarti e venerdì un nuovo momento delle temperature potrebbe peggiorare ancora la situazione i roghi da settembre hanno ucciso almeno 25 persone e milioni di animali Cambiamo argomento IKEA pagherà un risarcimento di 46 milioni di dollari alla famiglia di Joseph un bambino Californiano di 2 anni morto schiacciato da una cassettiera male nel 2017 annunciato l’avvocato di Johnny Clegg dei genitori di Joseph e l’Intesa è stata poi confermata da un portavoce di IKEA nel 2016 il colosso svedese ha raggiunto un accordo di 50 milioni di dollari con le famiglieElis Car Nicolas età Maggie altri tre bambini morti sotto il peso delle cassettiere e cambiamo ancora argomento l’inflazione Tasso annuo di crescita dei prezzi a dicembre risale risultando pari allo 0,5% lo rileva l’Istat nelle Stime preliminari ricordarlo che novembre ci si era fermato e lo 02 più che un raddoppio quindi l’istituto di statistica avverte come rialzo sia dovuto principalmente l’accelerazione dei prezzi dei carburanti componente di Mascali stato molto volatile del paniere sempre a dicembre cosiddetto carrello della spesa che raggruppa i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona Se invece su base annua una crescita dello 0% in accelerazione rispetto allo 05 percento di novembre era l’ultima notizia buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa