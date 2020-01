Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio oltre 180 persone sono state arrestate dalla polizia Australia per aver appiccato incendi in nuovo Galles del Sud mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni alcune aree del paese quanto riferiscono i media locali precisando che da settembre Oggi sono andati in fumo oltre 7 milioni di ettari di Boschi secondo l’autorità nella maggior parte dei casi si è trattato di incendi provocati dall’uomo non c’è nessuno si ritiro dei militari italiani dall’iraq e quanto precisa il Ministero della Difesa dopo l’escalation Seguita all’uccisione a Baghdad del generale iraniano che senso le mani in seguito a un raid delle forze militari statunitensi le forze governative del premier libico fayez al-sarraj hanno ripreso il controllo di sirtec era stata precedentemente conquistata dalle Milizie del generale Khalifa haftar La conferma arriva dal capo del gruppo di contatto Russo in Libiale porte di Tripoli hanno preso dozzine di Prigionieri di guerra sequestrato 20 mesi ucciso 50 persone tra i soldati dell’esercito di aptar c’è stato tra Torino e super premio da €5000000 della Lotteria Italia la serie il numero del tagliando sono o 00 55 38 il secondo premio da 2 milioni in mezzo al tagliando p463 112 venduto a Gonars provincia di Udine il terzo pezzo da milioni e mezzo è stato vinto dal biglietto n 12 1940 venduto in un distributore di benzina di Roma ea Roma ci porta l’ultima notizia un’anziana di 80 anni è morta nell’incendio in un appartamento in via civitacampomarano in zona case rosse alla periferia nord di Roma a quanto ricostruito dalla polizia nell’abitazione che si trovi in una villetta bifamiliare divampato un incendio e non un’esplosione come riferito In un primo momento Dai primi accertamenti eseguiti dai Vigili del Fuoco Arrivati sul posto sembra che l’incendio sia partito da un divano a dare l’allarme Alcuni parenti che abitano al piano inferioreÈ tutto Buon proseguimento di ascolto

