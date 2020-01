Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio folla oceanica per l’arrivo della bara il corteo funebre che precede la sepoltura di caffè Missori maniak Air Money Mirano città natale del generale ucciso da un raid americano a Baghdad una marea umana così come quella che ha partecipato alla cerimonia funebre a terra nella città santa di Cona Iraq per la stampa i soldati italiani via dalla base americana Bazar dalla Germania Annuncia il ritiro delle truppe il Ministero della Difesa preciso che non c’è nessuna ipotesi ritiro militari dall’iraq Ministro della Difesa annegret kramp-karrenbauer ministro degli Esteri hanno scritto i deputati che militari presenti nelle basi di Baghdad saranno temporaneamente ritirati mentre il pentagono ha smentito la lettera in cui vertici militari americani formavano la loro controparte irachena di avere iniziato i preparativi per lasciare ilLibia le forze governative riprendono il controllo di Sirte le forze di Attardo aver espugnato siete hanno assunto il controllo del Porto e dell’aeroporto di Maio spingiamo serraj haftar ad incontrarsi ci sono ore decisive per il Taranto il Tribunale del riesame decide sullo stop dell’altoforno 2 dell’ ex Ilva la fermata della avrebbe come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per 3500 lavoratori compresi 1273 per i quali il 30 dicembre scorso è stata prorogata per altre 13 settimane la cassa integrazione ordinaria ma la decisione dei giudici inevitabilmente riflessi anche sul negoziato tra governo e al Sailor meets Cambiamo argomento la polizia australiana arrestato oltre 180 persone sospettate di aver appiccato incendi nel nuovo Galles del Sud solo nell’ultimo fine settimana mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni oltre 7 milioni di ettari di boschi sono bruciati da settembre ad oggi nella maggior parte dei casi si è trattato secondo laincendi provocati dall’uomo tra i fermati anche 40 minorenni che saranno giudicati dai Tribunali nei prossimi mesi In tutto sono stati contestati a 183 persone 205 reati connessi incendi boschivi 24 di questo accusato di incendio doloso e rischiano una pena massima fino a 21 anni di reclusione ne sono andate distrutte almeno 2000 case il bilancio delle vittime di almeno 25 persone milioni di animali mentre i soccorritori si apprestano a far fronte ulteriore peggioramento delle condizioni meteo È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa