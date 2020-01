Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Taranto in apertura perché è stato scongiurato lo spegnimento dell’altoforno 2000 Tribunale del riesame ha accolto ricorso dei commissari del Ilva in amministrazione straordinaria annullando la decisione del giudice Francesco maccagnano di respingere l’istanza di proroga dell’uso dell’impianto tanto forno 2 + sequestrato Nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la operaio 35 anni Alessandro morricella investito da una fiammata mista ghisa incandescente ed entro sei mesi e sarà operativo in grado di funzionare per le emergenze l’ho detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al termine di un incontro in prefettura con tutti i soggetti legati alla salvaguardia della città cominciare dal commissario per il Note Elisabetta sfizi commerciali del Consorzio Venezia Nuovadocumentario per il Porto Pino Musolino ha sottolineato che spizza breve renderà noto il cronoprogramma per il completamento dell’Opera la cronaca Una donna di 88 anni è stata trovata cadavere in casa a Riccione con la profonda ferita All’occhio il corpo è stato trovato questa mattina in una villetta bifamiliare zona collinare della città secondo gli investigatori l’ipotesi sarebbe al momento quella di omicidio in un’aggressione andiamo in Australia in chiusura oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia una superficie equivalente all’intera Austria sono le ultime Stime del WWF Australia secondo l’associazione si tratta di un’apocalisse una perdita straziante dice il WWF che comprende migliaia di Preziosi Kuala della Costa centro-nord del mio sangue insieme ad altre specie iconiche come canguri wallabee e altri marsupiali è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

