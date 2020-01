Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Iran e in apertura 40 persone sono morte al 390 sono rimaste ferite nella calca nella cerimonia della città natale di sole mani per la sepoltura del generale quindi inviato il funerale il consiglio di sicurezza nazionale iraniana valutato 13 scenari per la vendetta anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti hanno detto sottolineando che era presa avrà luogo in una sola operazione in tanti militari italiani resteranno in Iraq ma saranno dislocati fuori da Baghdad fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa precisando che la decisione è stata presa a livello di qua Riccione internazionale La Germania ha annunciato che ritirerà alcune delle tue truppe schierate nella che nell’ambito della collezione anthesis sotto il controllo delle forze governative di Alex garage l’ho detto a InterMax il capo del gruppo di contatto Russo in Libia ribadendo che le ostilità continuano gli appunti bile che la situazione possa cambiare a Bruxelles intanto riunione straordinaria dei ministri degli esteri Italia Francia Germania e Gran Bretagna rappresentante di fronte a una escalation meno pericolosa del conflitto dopo l’incontro di Maio andrà in Turchia economia in chiusura siamo convinti che un profondo risanamento di Alitalia inevitabile sono così ci guadagnerà il tempo necessario e partendo da una posizione di forza avrà una scelta libera tra i tuoi sistemi più forti d’Europa Lufthansa e Air France giustiziali responsabile per la compagnia Alitalia presidente CEO di Dolomiti in audizione alla commissione trasporti della camera dal nostro punto di vista per un rilancio dell’Italia più vantaggioso una forte partnership aggiunto che un investimento una è tutto grazie per averci seguito lendinuso turno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa