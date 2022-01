Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo chiarisce le istruzioni del decreto che istituisce l’obbligo di vaccino per gli over 50 dal primo febbraio €100 di multa una tantum tutti gli over 50 senza vaccinazione dal 15 febbraio fino a €1500 di multa e sospensione del lavoro per chi non ha il certificato verde rafforzato quando è obbligatorio lo emette ha definito meno vera la variante omicron rispetto alla Delta in particolare tra i vaccinati precisando però che può provocare ospedalizzazioni e morti per la scuola prevista dalle medie alle superiori Se in classe ci sono almeno tre casi positivi al elementare invece ti va in tarda con due casi i dati al Genertel occupazione delle parti stare al 33% Calabria 32 Liguria presidi chiedono la data fino a febbraioPeppe P2 testa tappeto Mercoledì incontro governo regioni lega su Serie A e A proposito di serie A ripartita ieri con la ventesima giornata del girone di ritorno a causa dei contagi covid non sono state disputate Bologna Inter Atalanta Torino salernitana-venezia Fiorentina Udinese nel match delle 12:30 il Cagliari è ribaltato il risultato è vinto 2 a 1 contro la Sampdoria nelle partite delle 14:30 Lazio Empoli finita 33 Spezia Verona 12 alle 16:30 in campo Sassuolo Genoa terminata uno nella gara delle 18:30 Il Milan ha battuto 3-1 e alle 20:45 finisce 1-1 il big match juventus-napoli l’Australia deciso di ritardare l’espulsione dal paese del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic che ha presentato ricorso contro la decisione dell’autorità di cancellare subito d’ingresso per violazione delle regole contro la diffusione covid la decisione sul tennista serbo rivela un avvocato dello Stato australiano Christopher tram viene rimandato a dopo l’udienza finale sulfissata per lunedì prossimo l’atleta serbo è arrivato per partecipare agli Australian Open è stato bloccato in aeroporto lì autorità hanno rilevato che non avrebbe fornito prove adeguate a soddisfare i requisiti per entrare stadio vero non avrebbe esibito la documentazione attestante il diritto all’esenzione medica legittima del vaccino contro il covid stop ai tamponi per chi è asintomatico l’appello è stato fatto dei governatori delle regioni al governo dal momento che l’operazione di te dato l’elevatissimo numero di contagi di richieste di lamponi in questo periodo è diventata insostenibile è ancora obbligo vaccinale il Consiglio dei Ministri il 5 gennaio o come dicevamo Ha deliberato all’estensione dell’obbligo vaccinale senza limiti di età tutti coloro che lavorano nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica esattamente come viene dal 15 dicembre scorso per il personale scolastico Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa