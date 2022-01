Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio salgo ancora l’indice di trasmissibilità eredi l’incidenza di casi covid in Italia l’incidenza riferita al 3 gennaio è pari a 1669 casi su 100.000 abitanti e rispetto al valore di e 183 della scorsa settimana le reti Star invece 143 del valore di 118 della settimana prima è quanto emerge dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ha l’esame della cabina di regia il sole anche il tasso di intervento in Fiore al 15 al 4% conteggio 19% di 7 giorni fa il tasso di occupazione rimedi che va al 21:06 % Gli ospedali sono in difficoltà dice Sottosegretario alla salute Paolo sileri per la prima volta del 200.000 contagi in 24 ore l’incidenza di casi più alta in Toscana 2680 più Intensive occupati a Trento nelle Marche in Piemonte cronaca giovane italiano è stato fermatoieri con l’accusa di aver colpito con coltellate alla gola e due genitori nella loro casa di Opera la coppia ora ricoverata in pericolo di vita il ragazzo che avrebbe problemi psichiatrici è stato bloccato a San Donato Milanese dopo un inseguimento piantonato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale San Paolo la Corea del Nord salta l’eminente Olimpiadi le Paralimpiadi di Pechino 2022 ma cose tentativi degli Stati Uniti di impedire l’apertura con successo dei giochi invernali pyeongchang riferisce che la diffusione del covid e la base della scelta è ripresentato le motivazioni che spinsero paese vita di giochi estivi di Tokyo i preparativi per Pechino 2022 sono stati compiuti comunque in modo soddisfacente grazie agli sforzi positivi della leadership sotto il presidente spingi impegno prosegue la corsa al rialzo delle quotazioni del gatto in Europa con influssi della Russia che restano ancora basti le vicende che riguardano il Kazakistan l’Ucraina ad Amsterdam si registra un incremento del 4,7 % a €101 portandosi livelli di metà dicembre 2021 Intanto le rivolte in Kazakistan e i problemi dellain Libia per i conflitti fra Milizie spingono il prezzo del petrolio a quota 80 dollari al barile il numero uno al mondo del tennis Novak Djokovic non è prigioniero nel libro di lasciare l’Australia quando lo desidera la ministra preghiera degli Interni carne Andrews respingendo le accuse rivolte dalla famiglia del tennista serbo al governo australiano dopo che Djokovic è stato bloccato all’arrivo del paese dove avrebbe potuto partecipare ai nostri perché non vaccinato ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa